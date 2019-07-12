Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.

Идея лишить высшее руководство страны, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019-го, возможности управлять государством высказывалась украинским лидером накануне.

В пояснительной записке к документу в качестве причин для люстрации названы злоупотребление властью и служебным положением, а также избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение.

Законопроект предусматривает расширение перечня должностей, подпадающих под "очистку власти". В списке — президент, все депутаты и спикер Рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также оборонных предприятий.

Люстрация была одним из требований участников массовых протестов с ноября 2013 года по февраль 2014-го, которые привели к власти Петра Порошенко.