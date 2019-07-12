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РИА Новости

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Вчера, 11:29
76030
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
Идея лишить высшее руководство страны, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019-го, возможности управлять государством высказывалась украинским лидером накануне.
В пояснительной записке к документу в качестве причин для люстрации названы злоупотребление властью и служебным положением, а также избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение.
Законопроект предусматривает расширение перечня должностей, подпадающих под "очистку власти". В списке — президент, все депутаты и спикер Рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также оборонных предприятий.
Люстрация была одним из требований участников массовых протестов с ноября 2013 года по февраль 2014-го, которые привели к власти Петра Порошенко.
Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
Президент Украины Владимир Зеленский
11 июля, 16:39
Жертва и обидчик поменяются местами. Эксперт об идее люстрации на УкраинеВладимир Зеленский предложил люстрировать чиновников времен Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал инициативу украинского лидера.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Это шо, Петруччо люстрой наградят ? )
12 июля, 11:53
БАБорис Андреев
11383000
Обычно КВНщики не только весёлые, но и находчивые. На этом природа на второй способности отдохнула. Вносить в раду проект закона, которым эти депутаты лишаются всего, минимум наивно. Значит расчёт на избирателей, которые в очередной раз проглотят красивую наживку.
12 июля, 12:06
XXyz1965
3840016
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