Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
Идея лишить высшее руководство страны, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019-го, возможности управлять государством высказывалась украинским лидером накануне.
В пояснительной записке к документу в качестве причин для люстрации названы злоупотребление властью и служебным положением, а также избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение.
Законопроект предусматривает расширение перечня должностей, подпадающих под "очистку власти". В списке — президент, все депутаты и спикер Рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также оборонных предприятий.
Люстрация была одним из требований участников массовых протестов с ноября 2013 года по февраль 2014-го, которые привели к власти Петра Порошенко.
Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
11 июля, 16:39Жертва и обидчик поменяются местами. Эксперт об идее люстрации на УкраинеВладимир Зеленский предложил люстрировать чиновников времен Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал инициативу украинского лидера.