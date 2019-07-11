Зеленский предложил люстрировать Порошенко

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном фейсбук и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации?" — сказал украинский лидер.

В частности, по его словам, туда должны войти работавшие с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019-го президент, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также главы оборонных предприятий. Кроме того, под люстрацию должны попасть спикер Рады и все депутаты, в том числе и те, кто был в оппозиции к власти.