Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T16:50Z
https://ria.ru/20190711/1556426811.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155642/69/1556426930_0:6:2857:1613_1036x0_80_0_0_1a27bbe9980f1c21f976cc4b5cc64cd8.jpg
РИА Новости

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Вчера, 15:25
21160
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на фейсбуке.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном фейсбук и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации?" — сказал украинский лидер.

Он также вспомнил прокуроров, "которые могут посадить только собственную печенку", и министра экономики времен Януковича, "который называет граждан ублюдками".
В заключение Зеленский предложил принять закон о расширении перечня должностей, подпадающих под люстрацию.
В частности, по его словам, туда должны войти работавшие с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019-го президент, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также главы оборонных предприятий. Кроме того, под люстрацию должны попасть спикер Рады и все депутаты, в том числе и те, кто был в оппозиции к власти.
Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестов с ноября 2013 года по февраль 2014-го, которые привели к власти Петра Порошенко.
Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
28 мая, 08:00
Зеленский собирает команду. В ней снова артисты и друзья детства
23622210665
Обсудить 36
Служба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Красавец. Хоть бы получилось)) Каждый новый президент будет со своей люстрацией приходить.
11 июля, 15:40
komar_0
17160000
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Лента
новостей
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Принуждение к миру: новый иск "Газпрома" грозит "Нафтогазу" банкротством
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Бари Алибасов
Сын Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
Лента новостейМолния