Зеленский предложил люстрировать Порошенко

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на фейсбуке.
"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном фейсбук и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации?" — сказал украинский лидер.
Он также вспомнил прокуроров, "которые могут посадить только собственную печенку", и министра экономики времен Януковича, "который называет граждан ублюдками".
В заключение Зеленский предложил принять закон о расширении перечня должностей, подпадающих под люстрацию.
В частности, по его словам, туда должны войти работавшие с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019-го президент, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также главы оборонных предприятий. Кроме того, под люстрацию должны попасть спикер Рады и все депутаты, в том числе и те, кто был в оппозиции к власти.
Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестов с ноября 2013 года по февраль 2014-го, которые привели к власти Петра Порошенко.
Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.