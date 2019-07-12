Мэр Екатеринбурга: властям необходимо сделать выводы из ситуации с храмом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что власти должны сделать выводы из ситуации с протестами против возведения храма на месте сквера.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.

"Надо больше разъяснять людям о наличии возможности высказать свое мнение, потому что мы предоставили площадку в интернете для голосования, а потом нам граждане сказали: "Ну, мы же не знали". И вроде бы мы сделали все, что было необходимо, а они не знали. То есть надо больше информировать людей. И делать это таким образом, чтобы никто из горожан не мог потом сказать, что ему не дали возможность высказаться", - сообщил в интервью РИА Новости мэр города Александр Высокинский, отвечая на вопрос, какие выводы нужно сделать органам власти из ситуации с протестами против храма в сквере.

По его словам, эта разъяснительная работа с жителями будет усилена.