Александр Высокинский: Екатеринбург всегда славился гражданской активностью

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в интервью корреспонденту РИА Новости Ольге Ерачиной рассказал, почему решился выйти к сторонникам сквера во время майских протестов против возведения храма святой Екатерины и как будет проводиться опрос о новой площадке для храма. Мэр также рассказал, когда завершится проектирование второй ветки метро, на какой стадии находится разработка программы реновации ветхого жилья Екатеринбурга и почему жители города требуют качества жизни, как в столице.

— Александр Геннадьевич, после майских протестов против строительства храма на месте сквера многие поддержали жителей Екатеринбурга, которые заставили представителей власти прислушаться к своему мнению. Гордитесь ли вы сейчас жителями города или, наоборот, считаете, что они выбрали не самый лучший способ для выражения своей позиции?

— Екатеринбург — город, который всегда отличался достаточно хорошей гражданской активностью. Что касается протестов, то я считаю, что это письма из прошлого, которые мы читаем в этом году, потому что когда было принято решение о том, что мы не будем строить храм на акватории городского пруда, позиция городской общественности была такой: стройте где угодно, только не здесь. И тогда это мнение не зафиксировали.

После этого в течение двух лет мы принимали градостроительные решения, проводили общественные слушания, то есть прошли все градостроительные процедуры, но тем не менее уже на выходе на площадку мы столкнулись с теми проблемами, о которых вы прекрасно знаете.

Поэтому сейчас мы готовим городской опрос. На опрос у нас вынесены две площадки. Одна площадка — это территория на месте приборостроительного завода, вторая — пересечение улиц Белинского и Фурманова. Третья площадка, которая обсуждалась, — на месте снесенной телебашни. Но эта площадка уже не может быть использована. Там уже строится ледовая арена УГМК, и, естественно, этот объект будет использоваться в рамках Универсиады 2023 года. Как сказать, горжусь или не горжусь екатеринбуржцами? Мы вот такие!

— Нужен ли вообще опрос, если сейчас оставлены только две возможные площадки для строительства храма, которые вряд ли могут вызвать массовые протесты? Некоторые участники рабочей группы по организации опроса в ходе последнего заседания заявляли, что он не нужен и лучше его отменить, сэкономив бюджетные деньги.

— Моя принципиальная позиция: опрос должен быть проведен, чтобы еще раз на одни и те же грабли не наступать. Более того, нужно было опрос провести еще в предыдущий раз, когда мы уходили с акватории пруда, и зафиксировать позиции. Но раз тогда мы упустили этот момент, то позиции нужно зафиксировать сейчас, потому что если мы этого не сделаем, то, когда через некоторое время снова выйдем на площадку, у нас опять появятся люди, которые будут спекулировать на этой теме.

— К какой площадке для строительства храма склоняются сами инвесторы?

— Отдельно хочу сказать про инвесторов — РМК и УГМК, Игоря Алексеевича Алтушкина и Андрея Анатольевича Козицына. Перед ними можно только шляпу снять, потому что они десять лет занимаются этой темой. Три раза не получилось. Тем не менее они не останавливаются, находятся в диалоге с горожанами. И здесь, конечно, можно точно Екатеринбургу позавидовать, что у нас есть такие представители крупного бизнеса, такие меценаты. Это сильная сторона города.

— Так какая площадка все же в приоритете?

— Мы рассматриваем обе площадки. Будем смотреть позицию горожан.

— Когда ориентировочно может пройти опрос?

— Во второй половине сентября.

— В течение какого времени после проведения опроса будут подведены его итоги?

— Я думаю, достаточно быстро. Ну не за день, но за неделю точно подведем.

— Во сколько бюджету обойдется проведение опроса? Назывались разные цифры.

— В зависимости от того, сколько точек сбора горожан будет обозначено в каждом районе. Пока мы рассчитываем, что это будут пять-шесть точек. И в целом это будет стоить примерно 13-15 миллионов рублей. Если мы будем использовать все 500 избирательных участков, которые есть в городе, то в этом случае стоимость проведения опроса превысит 100 миллионов рублей.

— Пять-шесть точек в итоге решили сделать в целях экономии?

— Конечно. Я считаю, что этого будет вполне достаточно для репрезентативности. Те, кто захотят, придут и получат возможность высказать свое мнение.

— Во время протестов была ситуация, когда вы вышли к участникам акции, чтобы поговорить с ними. При этом люди скандировали, что они вас не выбирали, были настроены негативно по отношению к власти. Страшно ли вам было выходить к ним?

— Был посыл протестующих, что представители власти должны прийти в сквер, чтобы вести диалог. Любой человек, который имеет опыт в подобного рода вещах, понимает, что на площади вести диалог невозможно. Но это нельзя доказать без практики, поэтому я принял решение прийти в сквер и начать диалог там. Я хотел показать, что в такой обстановке вести диалог очень сложно. И мы после этой встречи пригласили, как вы знаете, десять человек для того, чтобы организовать этот диалог в мэрии. И мы его организовали. При этом к нам пришло существенно больше десяти человек. Но мы пропустили всех. Это правильно. В итоге был заполнен большой зал. Насчет того, страшно ли было, это опустим.

— Все-таки почему местные власти начали искать компромисс с протестующими только после вмешательства президента?

— Я бы не сказал, что только после вмешательства президента. Понятно, что изначально нужно было принять компромиссное решение, потому что храм — это место, которое объединяет, а не разъединяет. Поэтому и консультации велись и в первый день, и во второй день — мы объясняли горожанам свою позицию. Вокруг этой темы было много спекуляций. Говорили, что сквер застраивается, хотя там уходило под застройку всего восемь процентов сквера. Были и другие спекуляции о том, что там будет построен еще жилой комплекс.

Уже на третий, четвертый день, когда мы вышли в сквер, посмотрели на происходящее, мы начали диалог и, собственно, пошли готовиться к опросу. Еще раз: с точки зрения формальных градостроительных процедур все полностью было проведено. И три тысячи горожан участвовали в общественных слушаниях, проголосовали, оставили имена и фамилии.

Когда через некоторое время проводили телефонный опрос (в ходе которого большинство его участников проголосовали против храма в сквере — ред.), по телефону опросили тоже три тысячи человек. Но, по моему мнению, проводить социологические опросы, когда ситуация накалена, это еще тот метод проведения опросов.

Потом мы отстаивали позицию, что площадка сквера должна остаться в опросном листе. Отстаивали до того момента, пока представители епархии не приняли решение о том, что сквера не будет в перечне площадок для голосования. Но если бы мы на начальном этапе формирования списка площадок для опроса сразу убрали сквер, то возникла бы ситуация, что мы ущемляем интересы тех, кто был за храм, а это опять же раскол. На сегодня решение принято, мы с этим решением согласились. Сегодня остались две площадки.

— Как вы считаете, какие выводы нужно сделать чиновникам из этой ситуации? Должны ли власти в дальнейшем прислушиваться к жителям города, прежде чем принимать решение о застройке значимых общественных зон?

— Надо больше разъяснять людям о наличии возможности высказать свое мнение, потому что мы предоставили площадку в интернете для голосования, а потом нам граждане сказали: "Ну мы же не знали". И вроде бы мы сделали все, что было необходимо, а они не знали. То есть надо больше информировать людей. И делать это таким образом, чтобы никто из горожан не мог потом сказать, что ему не дали возможность высказаться.

Вот если дали возможность высказаться и человек проспал, то это один разговор. А если возможность дали, человек высказался, а его не услышали, это другой разговор. И третий разговор, если возможность дали, высказался, но потом пришел: "А я передумал". Поэтому мы эту работу сейчас усиливаем с точки зрения интернета и работы с общественностью.

— Одна из больных тем для города – строительство второй ветки метро. Вы говорили, что работа по этому вопросу не приостанавливается. На какой стадии сейчас находится проработка проектной документации? Рассчитываете ли вы на выделение федеральных средств на строительство метро?

— Мы готовим проект. Прекрасно понимаем, что, пока у нас нет проекта, претендовать на федеральное финансирование невозможно, поэтому цель стоит — закончить с этапами проектирования и продолжать дальше работу по привлечению федеральных средств. Просто не очень солидно, если мы своих денег не вкладываем, не показываем софинансирование хотя бы в проектировании, сразу приходиться просить федеральные деньги. Нас не поймут, поэтому мы показываем серьезность своих намерений, показываем проект, трассировки.

— Когда планируется завершить проектирование и выйти в правительство с этим вопросом?

— Определенные этапы будут закончены в этом году, и я думаю, что мы уже в конце этого года будем продолжать диалог. Та информация, которая проходила, что у нас идет снижение пассажиропотока, неверна. Цифры другие. Надо будет коллегам из федерации еще раз показывать, смотреть, искать нестыковки в информации.

— То есть на самом деле идет увеличение пассажиропотока?

— В любом случае не снижение, а где-то даже увеличение.

— Если федерация все-таки не выделит деньги, реально городу построить вторую ветку метро за свой счет?

— Можно, конечно, все средства, отложенные на развитие, направить на метро, но тогда без школ, дорог и больниц нам будет тяжело, поэтому в любом случае работу по привлечению федеральных денег нужно продолжать, работать с правительством области. Здесь Евгений Владимирович Куйвашев как губернатор достаточно серьезную помощь нам оказывает. Надо работать.

— В феврале возникла очередная проблема с местами для первоклассников. Почему темпы строительства школ отстают от жилой застройки и как этот вопрос планируется решать?

— Мы в год сдаем миллион квадратных метров жилья. А миллион квадратных метров жилья предполагает 10 миллиардов рублей вложений в инфраструктуру. На сегодня мы вкладываем около 5 миллиардов рублей. Не потому что не хотим, а потому, что сколько может бюджет себе позволить, столько и вкладываем.

И сегодня мы, в общем-то, получаем большую долю критики со стороны строителей, что мы согласовываем строительные проекты только при понимании того, когда будет построена соцсфера, чтобы не обманывать граждан, которые покупают квартиры. А то им обещают, что вот вам завтра построят школу, а потом выясняется, что это не завтра, а через пять лет.

Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы опубликуем специальную карту, в которой будет четко расписано, где, когда, какие школы и детские сады мы строим, чтобы граждане при принятии решения могли учитывать эти факты. Плюсом к этому в городе уже согласованы за предыдущие годы 30 миллионов квадратных метров жилья в строительных проектах. Мы в год строим и продаем миллион. И вот эта волна нас будет настигать, что, безусловно, является проблемой.

Поэтому сегодня большое количество строителей нас критикует, что город остановил проекты и есть риск не выполнить указы президента о миллионе квадратных метров жилья в год, который мы должны строить. По первой части эти документы уже согласованы — у нас 30 миллионов в запасе. А работу по привлечению дополнительных средств на школы, дороги и детские сады надо продолжать. Строить жилье без социальной инфраструктуры, когда дом есть, а дороги, школы и детского садика нет, это плохо.

Мы какое-то время эксплуатировали до дыр советский ресурс, перегружая школы, построенные еще в советские времена, но этот ресурс сегодня исчерпан. Надо быть честными перед самими собой.

— Перед выборами мэра депутатами гордумы вы выступали за проект реновации ветхого жилья Екатеринбурга. На какой стадии сейчас разработка этой программы, в чем заключаются основные сложности осуществления проекта?

— Смотрим, прорабатываем, немного не хватает времени. Тут летом отвлеклись на политику, но я думаю, что все-таки мы закончим с политикой и начнем заниматься городским хозяйством. Проект этот есть, хрущевками надо заниматься, ветхий фонд надо расселять, поэтому смотрим, считаем.

— А по срокам реализации программы можете сориентировать?

— Мы рассчитываем приступить к обсуждению программы с депутатами в следующем году. Соответственно, в рамках утверждения программы будут понятны сроки и источники.

— Жители района Краснолесье объявили сбор денег на самостоятельный ремонт дороги Чкалова от Краснолесья до Вонсовского из-за того, что власти с 2014 года обещают построить магистраль, но сроки каждый раз переносятся. Предусмотрена ли администрацией реконструкция этого участка улицы в ближайшие годы?

— Районная администрация сейчас этим вопросом занимается. Все, что можно сделать в ближайшее время, власти будут стараться делать. Это как раз к вопросу о том, что жилье строим, а дороги не успеваем, а граждане потом становятся заложниками. Эта проблема понятна, мы будем стараться решить такие вопросы в ближайшее время, в том числе и по Вонсовского.

— Когда все-таки построят дорогу?

— На сегодня то, что есть в бюджете, уже утверждено. Значит, будем смотреть, искать возможности это вставить в бюджет следующего года.

— Какая работа сейчас ведется в рамках подготовки к проведению Универсиады-2023?

— Две площадки у нас в работе — это ВИЗ-Правобережный и территория выставочного центра. Градостроительная документация утверждена и там и там. Сейчас просчитываем альтернативные варианты строительства инженерных сетей и подготовки инженерной площадки. После этого будет принято решение о том, какая из площадок будет основной, а какая вспомогательной. Но в любом случае мы не остановим развитие ни ВИЗа, ни выставочного центра.

— С августа 2018 года действует соглашение об установлении дружеских отношений и сотрудничества между Екатеринбургом и китайским городом Чэнду. Планируете ли посетить Китай? Как развивается сотрудничество между двумя городами?

— Китай у нас действительно один из основных, если не основной внешнеэкономический партнер, поэтому визит планируем, но когда — пока не знаю. Скорее всего, не в этом году. Загрузка большая пока.

— Прорабатываются ли совместные мероприятия?

— У нас, безусловно, постоянно идет обмен бизнес-делегациями, к нам приезжают представители китайского бизнеса с вопросами по городскому хозяйству, по взаимодействию. Наши коллеги достаточно часто ездят в Китай. Эта работа ведется.

— На какой стадии находится проработка городской транспортной реформы, которую планировалось ввести сначала в 2017 году, а затем с 1 июля 2019? В чем она будет заключаться? Останутся ли в плане короткие маршруты и пересадки, против которых выступали горожане?

— Мы сейчас ведем исследование фактического перемещения горожан. Старая схема, которая у нас была разработана, нас не устраивает, потому что она была сделана на базе старой маршрутной сети, которая 30 лет назад разрабатывалась для обслуживания крупных промышленных гигантов.

На сегодня перемещение населения по городу сильно изменилось, поэтому вместе с Яндексом сейчас исследуем пассажиропоток с помощью интернет-технологий, основанных на использовании горожанами сотовых телефонов. Когда Яндекс показывает пробки, он не показывает количество машин на перекрестке — он показывает количество скопившихся сотовых телефонов.

И точно так же можно посмотреть, как перемещаются наши горожане. Когда утром телефон "встал", "поехал" куда-то и где-то "остановился", это значит, что человек приехал на работу. Потом он поехал с работы. Это точно так же можно посмотреть. Не с точки зрения личной слежки, а с точки зрения перемещения населения из района в район, из микрорайона в микрорайон.

Мы рассчитываем к концу августа уже первые проработки получить, так что транспортная реформа идет. Просто мы поставили цель не делать ее как шоковую терапию в начале 90-х. Мы работаем и с маршрутами, оптимизируем сеть.

Мы сегодня разбираемся с ситуацией, когда муниципалитет по тем или другим причинам отдал свою выручку частникам. У нас было 500 автобусов, сейчас ходят 200. А производственные базы и трудовые коллективы остались практически без изменений. Как это все содержать? Тарифы снова увеличивать? Нет. Выручку возвращать. Поэтому эта работа ведется.

Но главная цель — это все-таки адекватная математическая модель фактического перемещения граждан, чтобы под нее создать магистральную сеть — это трамваи, автобусы, троллейбусы и метро, и сеть вспомогательную, когда уже автобусы малой вместимости, как шаттлы, будут подвозить население.

— В каком году планируется ликвидировать вторую смену в школах города? Сколько средств заложено на эти цели?

— Пока не буду давать прогнозных оценок, в каком году это сделаем. Стоимость решения этого вопроса в целом по городу — около 60 миллиардов рублей. Это как раз задача из разряда тех, которые мы обсуждали по строительству соцсферы для новых объектов строительства. Плюс реконструкция тех школ, которые уже есть, их капитальный ремонт с расширением. Как пример – школы №5, №1. Задачи огромные. Шестьдесят миллиардов рублей — это сумма, сравнимая со стоимостью строительства метро. Как выбрать, что важнее?

— По данным опроса Финансового университета при правительстве РФ о самых счастливых жителях России, Екатеринбург занял в 2018 году лишь 58 место из 76. Каким областям для комфортного проживания горожан сейчас нужно уделить особое внимание? Счастье горожан входит в зону ответственности мэра?

— Была у нас как-то дискуссия, когда я еще в правительстве работал, с мэром одного из городов. Он говорит: "Наша цель – сделать центральную улицу, покрасить на ней скамейки и создать фонтан. Тогда молодежь из города уезжать не будет". А я говорю: "Ты вообще не думал, что молодежь из города уезжает, потому что нет проекта, которому можно посвятить жизнь?" Я общался с людьми, которые строили областные города, которые приезжали с молодыми женами и жили в палатках. Эти люди сегодня гордятся сделанным.

Так вот, главная задача – чтобы на территории города были проекты, ради которых стоит здесь оставаться, чтобы человек видел свою нужность в этом городе.

Надо работать, в том числе с нашей сферой образования, потому что иногда у нас псевдоэлитные гимназии начинают рассказывать молодежи, что, мол, нечего вам тут делать, собирайтесь и уезжайте в Москву, Санкт-Петербург. С этим надо работать, внимательно и вдумчиво спрашивать директоров школ, почему они так говорят.

Ну и, безусловно, городская среда, комфорт, транспорт, благоустройство — все это необходимо. Хотя с точки зрения развития и с точки зрения городской среды я вас уверяю, что Екатеринбург не на 58 месте по стране. Это точно.

У нас с вами есть еще такое наше уральское: мы — перфекционисты. И если жители каких-то других городов говорят: "Да, мы не Москва", то наши жители говорят: "Почему это мы не Москва?" Это двигает город вперед, но это вызывает разговоры о том, что чего-то городу не хватает, что-то не доработали.

— Екатеринбург станет первым российским городом, который в октябре примет международную урбанистическую конференцию "Всемирный день городов". Какие программы городского развития сможет представить Екатеринбург на этом мероприятии? Опыту каких стран и в каких сферах будет уделяться особое внимание?

— "Всемирный день городов" – это логическое развитие "Иннопрома", это специализированный форум технологий для городов. И, безусловно, мы будем смотреть позиции наших гостей по управлению городским движением, по городскому транспорту, мы будем изучать позиции по управлению инженерной инфраструктурой, IT-технологиям, технологиям "умного города".

По всем этим сферам наработки у нас тоже есть, и мы будем их показывать. И здесь надо будет просто смотреть наиболее правильные, эффективные подходы для города, и уже вместе решать вопрос по интеграции всех систем, потому что у нас сфера IT-технологий и "умного города" росла, как лоскутное одеяло. Мы отдельно делали парковки, отдельно — пассажирский транспорт, отдельно делали систему управления дорожным движением. Сейчас пришло время все это совместить в единый комплекс.

— Когда администрацией будет приниматься бюджет следующего года? По каким направлениям запланировано наибольшее увеличение расходов, а по каким — сокращение?