Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. НИУ Высшая школа экономики и МГИМО возглавили рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов. Это следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
НГУ ВШЭ и МГИМО, выпускники которых получают по 110 тысяч рублей, разделили первое место. Кроме того, МГИМО показал максимальный прирост по зарплатам за год — плюс десять тысяч.
МГУ имени М. В. Ломоносова поднялся с третьего на второе место. Зарплата его выпускников составляет 100 тысяч (прирост — пять тысяч). Третье и четвертое места остались за Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России и Финансовым университетом при правительстве. Молодые специалисты, выпущенные этими вузами, получают 98 и 90 тысяч соответственно. Замыкает пятерку Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития, бывшие студенты которой получают около 86 тысяч рублей в месяц.
Самая скромная зарплата оказалась у выпускников Алтайского и Тихоокеанского государственных университетов — 54 тысячи рублей.
Рейтинг составлялся на основе сравнения среднего уровня доходов молодых специалистов — выпускников 2013—2018 годов. Всего в нем 20 мест, по которым распределены 45 вузов.