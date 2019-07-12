Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T04:33Z
https://ria.ru/20190712/1556444241.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:0:2937:1652_1036x0_80_0_0_732d54afbc8fdfbe8780a91677c726bc.jpg
РИА Новости

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

03:22
34504
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Листы с денежными купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. НИУ Высшая школа экономики и МГИМО возглавили рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов. Это следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
НГУ ВШЭ и МГИМО, выпускники которых получают по 110 тысяч рублей, разделили первое место. Кроме того, МГИМО показал максимальный прирост по зарплатам за год — плюс десять тысяч.
МГУ имени М. В. Ломоносова поднялся с третьего на второе место. Зарплата его выпускников составляет 100 тысяч (прирост — пять тысяч). Третье и четвертое места остались за Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России и Финансовым университетом при правительстве. Молодые специалисты, выпущенные этими вузами, получают 98 и 90 тысяч соответственно. Замыкает пятерку Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития, бывшие студенты которой получают около 86 тысяч рублей в месяц.
Самая скромная зарплата оказалась у выпускников Алтайского и Тихоокеанского государственных университетов — 54 тысячи рублей.
Рейтинг составлялся на основе сравнения среднего уровня доходов молодых специалистов — выпускников 2013—2018 годов. Всего в нем 20 мест, по которым распределены 45 вузов.
Выпускники
17 июня, 03:06
ВНИИ труда: 75% выпускников вузов в 2018 году нашли работу за полгода
20730566
Обсудить 10
Кем статьНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМГИМОВысшая школа экономикиРоссияОбщество
Популярные комментарии
Злые языки утверждают , что самые высокие доходы у выпускников Питерской школы дзюдо ...
12 июля, 05:28
Михаил Квашнин
61120002
Ага, точно...а так же их друзей,при этом не важно, какие учебные заведения они заканчивали...
12 июля, 08:33
Единый Россиянин
2430101
Рекомендуем
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
РИА
Новости
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Рубли
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Лента
новостей
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Мессенджер WhatsApp
Эксперты обнаружили вирус, маскирующийся под WhatsApp
Депрессия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
В Туве десять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле
В Крыму предупредили туристов о фальшивых сайтах по бронированию номеров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Мэр Екатеринбурга оценил стоимость отказа от второй смены в школах
10:41Конюхов с экспедицией посетит место гибели линкора "Новороссийск"
10:41Следствие проверяет, насиловал ли Хачатурян своих дочерей
10:38Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера
10:35Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
10:06Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве
Лента новостейМолния