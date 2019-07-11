В Ленинградской области произошла стрельба на похоронах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в отдел одного из участников конфликта на территории кладбища в поселке Кузьмоловский в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

"Десятого июля в полицию Всеволожского района поступило сообщение о конфликте на территории кладбища в поселке Кузьмоловский. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, они задержали одного из участников инцидента. Он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, конфликт со стрельбой произошел между охранниками Кузьмоловского кладбища, родственниками усопшей и сотрудниками ритуальной фирмы "Камея", пытавшимися внести на руках гроб с телом на территорию кладбища.