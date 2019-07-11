Пушков: Зеленский в информационной сфере будет продолжать линию Порошенко

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в информационной политике будет придерживаться той же линии, что и его предшественник Петр Порошенко, об этом говорит его реакция на срыв телемоста между Украиной и РФ, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Использование ультраправых сил для срыва телевизионного моста между Россией и Украиной - как вы знаете, были угрозы в адрес канала NewsOne, который собирался провести телемост с Россией - это очень опасный сигнал. Особенно опасно, что его поддержал президент Украины, который стал говорить, что он не позволит монополизировать телевидение, по-моему, плохо понимая, что такое монополия. Если есть какая-то монополия на украинском телевидении, то это монополия антироссийской информации. Но мы видим, что при всех его заявлениях в пользу свободы демократии, Зеленский будет, видимо, придерживаться в информационной сфере примерно той же самой линии, что и его предшественник", - сказал Пушков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что такую позицию Зеленского "надо учитывать", имея в виду, что "политический класс Украины" будет "всячески препятствовать" обмену информацией и информационному общению "между нами и украинским народом"
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
Пресс-конференция по итогам работы временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ проходит в четверг в МИА "Россия сегодня".