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РИА Новости

Пушков: Зеленский в информационной сфере будет продолжать линию Порошенко

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в информационной политике будет придерживаться той же линии, что и его предшественник Петр Порошенко, об этом говорит его реакция на срыв телемоста между Украиной и РФ, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Использование ультраправых сил для срыва телевизионного моста между Россией и Украиной - как вы знаете, были угрозы в адрес канала NewsOne, который собирался провести телемост с Россией - это очень опасный сигнал. Особенно опасно, что его поддержал президент Украины, который стал говорить, что он не позволит монополизировать телевидение, по-моему, плохо понимая, что такое монополия. Если есть какая-то монополия на украинском телевидении, то это монополия антироссийской информации. Но мы видим, что при всех его заявлениях в пользу свободы демократии, Зеленский будет, видимо, придерживаться в информационной сфере примерно той же самой линии, что и его предшественник", - сказал Пушков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что такую позицию Зеленского "надо учитывать", имея в виду, что "политический класс Украины" будет "всячески препятствовать" обмену информацией и информационному общению "между нами и украинским народом"
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
10 июля, 18:37
Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
Пресс-конференция по итогам работы временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ проходит в четверг в МИА "Россия сегодня".
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Телемост Россия - УкраинаNewsOneПетр ПорошенкоСовет Федерации РФАлексей ПушковВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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