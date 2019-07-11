Пушков: Зеленский в информационной сфере будет продолжать линию Порошенко

"Использование ультраправых сил для срыва телевизионного моста между Россией и Украиной - как вы знаете, были угрозы в адрес канала NewsOne, который собирался провести телемост с Россией - это очень опасный сигнал. Особенно опасно, что его поддержал президент Украины, который стал говорить, что он не позволит монополизировать телевидение, по-моему, плохо понимая, что такое монополия. Если есть какая-то монополия на украинском телевидении, то это монополия антироссийской информации. Но мы видим, что при всех его заявлениях в пользу свободы демократии, Зеленский будет, видимо, придерживаться в информационной сфере примерно той же самой линии, что и его предшественник", - сказал Пушков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".