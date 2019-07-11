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РИА Новости

Мытищинская ТЭЦ-27

Вчера, 13:04
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© "Мосэнерго"ТЭЦ-27
ТЭЦ-27
© "Мосэнерго"
ТЭЦ-27 (первоначальное название – Северная ТЭЦ) расположена в деревне Челобитьево Мытищинского района Московской области. Электростанция обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи. В качестве основного и резервного топлива используется природный газ.
ТЭЦ-27 является самой новой электростанцией в системе Мосэнерго.
Решение о ее строительстве было принято в середине 1980-х годов, когда в северных районах Москвы проявлялся острый дефицит тепловой энергии. Однако из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 года экологические организации, некоторые политические деятели и население выступили против возведения ТЭЦ. При содействии природоохранных организаций и под наблюдением государственных контролирующих органов "Мосэнерго" скорректировало проект строительства ТЭЦ, в котором были учтены самые передовые достижения в энергетическом машиностроении и технологии сжигания топлива. В итоге проект был признан экологически безопасным, и "Мосэнерго" получило разрешение на строительство, которое началось в 1987 году.
25 декабря 1992 года на Северной ТЭЦ были введены в эксплуатацию первые водогрейные котлы. Первый энергоблок ТЭЦ-27 введен в эксплуатацию в 1996 году, второй энергоблок – в 1998 году. Суммарная электрическая мощность двух энергоблоков составила 160 мегаватт, суммарная тепловая мощность – 1100 гигакалорий в час.
В 2005 году было принято решение о дальнейшем развитии ТЭЦ-27 на основе новейшей технологии парогазового цикла. В декабре 2005 года началось строительство парогазового энергоблока № 3 мощностью 450 мегаватт, в конце ноября 2007 года он был введен в эксплуатацию.
В начале 2007 года стартовало строительство энергоблока № 4 ПГУ-450, которое было закончено в декабре 2008 года.
В состав энергоблока № 3 ПГУ-450 входят две газотурбинные установки типа ГТЭ-160, два вертикальных котла-утилизатора и паровая турбина. Аналогичное оборудование установлено на энергоблоке № 4 ТЭЦ-27. Контроль и управление технологическими процессами третьего и четвертого энергоблоков осуществляется с единого центрального щита управления.
Эксплуатация высокоэффективных парогазовых установок обеспечивает суммарный КПД до 52% и позволяет экономить до 30% газа по сравнению с традиционным паросиловым оборудованием. Кроме того, использование парогазовой технологии позволяет сократить количество вредных выбросов в атмосферу.
В настоящее время установленная электрическая мощность ТЭЦ-27 составляет 1060 мегаватт, установленная тепловая мощность – 1876 гигакалорий в час.

ЧП на ТЭЦ-27 в 2009-2019 годах

11 июля 2019 года на территории ТЭЦ-27 начался пожар на газовой станции высокого давления. Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров, высота пламени – 50 метров. По предварительным данным, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. По данным областного Минздрава, пострадали шесть человек. Неофициально же заявлялось о восьми пострадавших, информация уточняется.
3 августа 2011 года на ТЭЦ-27 в 07.20 мск произошло возгорание трансформатора. В 8.09 мск пожар был потушен. Площадь горения составила 220 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекались девять расчетов областного управления МЧС. Погибших и пострадавших не было.
3 февраля 2010 года на ТЭЦ-27 сорвало кран, но сама станция находилась в рабочем состоянии. В течение нескольких часов энергетики ликвидировали последствия технологического происшествия. По информации "Мосэнерго", потребители не почувствовали снижения тепловой и электрической нагрузки.
22 июня 2009 года около пяти часов утра ТЭЦ-27 была остановлена из-за повреждения газопровода в Подмосковье.
В 12.04 все энергетическое оборудование ТЭЦ-27 было полностью включено в сеть.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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