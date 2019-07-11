Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на подмосковной ТЭЦ

Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров, высота пламени достигает 50 метров.

"Осташковское шоссе по направлению в область перекрыто ГИБДД из-за пожара на северной ТЭЦ", - сообщили в министерстве.