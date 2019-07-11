Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T13:00Z
https://ria.ru/20190711/1556417484.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155641/64/1556416491_0:177:3000:1865_1036x0_80_0_0_bdb5a6b4be8830fc4913e79510e886d7.jpg
РИА Новости

ЧП на российских ТЭЦ в 2017-2019 годах

Вчера, 13:00
25
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинПожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

2019

11 июля в районе 90 километра МКАД возле Мытищ на территории ТЭЦ-27 загорелась газовая станция высокого давления. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадали семь человек, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. По данным областного Минздрава, пострадали шесть человек. Неофициально же заявлялось о восьми пострадавших, информация уточняется.
6 апреля во Владивостоке отключилась "Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл". Из-за сбоя в электросетях без электричества остались более 32 тысяч жителей и предприятия местной промышленности.
21 марта вечером на Абаканской ТЭЦ (Хакасия) произошло возгорание угольной пыли над подачей котла №2. Пожар, охвативший площадь в 10 квадратных метров, был потушен. Погибших и пострадавших не было. Технологический процесс нарушен не был.
18 марта действием защит отключились первая и вторая цепи линии электропередач 110 киловольт "Читинская ТЭЦ-1 – Заречная", а на Читинской ТЭЦ-2 действием защит отключились выключатели шести киловольт Т-1 и Т-2. В результате около 43,5 тысячи человек в Чите остались без электроснабжения.
1 марта в Тульской области на Новомосковской ТЭЦ (другое название Новомосковская ГРЭС - производственное подразделение филиала "Центральная генерация" ПАО "Квадра") при осмотре было обнаружено возгорание трансформатора, которое ликвидировали пожарные.
Трансформатор был поврежден, потребовалась его замена. Последствий для потребителей выявлено не было, режим работы станции из-за происшествия не нарушался.

2018

24 ноября на Курской ТЭЦ северо-западного района был поврежден подающий трубопровод на участке тепловой сети. Его отключили. В результате без горячей воды остались 72 многоквартирных дома, а также девять соцобъектов.
16 октября на Челябинской ТЭЦ-2 произошла технологическая вспышка без последующего горения, пострадал работник предприятия. Из-за утечки и возгорания водорода из корпуса газоохладителя генератора был отключен турбогенератор. Последствий для потребителей не было.
3 марта в Смоленске на территории котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2 (производственное подразделение филиала "Смоленская генерация" ПАО "Квадра") произошел прорыв напорного коллектора сетевых насосов диаметром. Для устранения утечки теплоносителя была отключена тепловая сеть № 1. В результате без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 153 жилых домах Заднепровского района города, в которых проживают около 14,5 тысячи человек, и 23 социально значимых объекта.
3 февраля короткое замыкание на Первомайской ТЭЦ, находящейся в ведении ПАО "ТГК-1", стало причиной веерного отключения электричества в Санкт-Петербурге.
25 января, на Биробиджанской ТЭЦ в Еврейской автономной области произошла поломка одного из пяти действующих котлов. После обнаружения в нем свища котел был остановлен для ремонта, что повлияло на понижение температуры горячей воды и отопления в квартирах жилых домов.
23 января специалисты Биробиджанской ТЭЦ обнаружили неисправность на одном из котлов станции. Для устранения свища котел был остановлен и выведен в ремонт.
22 января при ликвидации аварии на трубопроводе Ново-Иркутской ТЭЦ пострадали три человека, двое из них скончались от ожогов в больнице.

2017

14 сентября более 51 тысячи человек остались без света в Новосибирской области после отключения на Барабинской ТЭЦ (производственное подразделение АО "СИБЭКО"). На ней из-за действия защиты отключилась первая система шин 110 киловольт.
31 августа на территории ТЭЦ №22, находящейся в городе Дзержинский Московской области, в 200 метрах от МКАД, загорелось масло на площади 10 квадратных метров. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.
26 августа на территории ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска после взрыва трансформатора произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.
Происшествие привело к отключениям света в Новосибирске. Без энергоснабжения примерно на три часа оставались около 18,3 тысячи человек.
29 мая в результате урагана, вызвавшего повреждение линий электропередачи, произошло короткое замыкание в помещении циркуляционной насосной ТЭЦ-21 на севере Москвы. Возникшее задымление было оперативно ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал. Энергоснабжение потребителей не нарушалось.
4 мая на Орской ТЭЦ-1 в Оренбургской области произошло возгорание градирни из-за нарушения правил техники безопасности работниками подрядной организации во время проведения покрасочных работ. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Люди не пострадали, эвакуация сотрудников ТЭЦ-1 не производилась. Огнем было повреждено внутреннее оборудование градирни.
3 апреля около 95 тысяч человек остались без электричества в Костромской области из-за отключения турбогенератора на костромской ТЭЦ-2. Причиной отключения стало падение колонки изоляторов в сторону первой системы шин 110 киловольт.
26 января на Пензенской ТЭЦ-1 в ходе ремонтных работ теплообменника произошел выброс пара высокого давления. Он нарушил опоры крыши, в результате чего обрушилась кровля цеха, где находилась турбина, и погиб один человек. Из-за аварии на ТЭЦ-1 произошли три прорыва на тепломагистралях города, из-за чего без отопления остались более 470 многоквартирных домов, а также больницы, школы и детсады.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Биография Дмитрия Овсянникова
РИА
Новости
Квартира
В Подмосковье до конца июля детям-сиротам вручат 96 ключей от квартир
Музей-усадьба Архангельское
В подмосковной усадьбе "Архангельское" завершили реконструкцию освещения
Детский сад
Власти Ленобласти компенсируют родителям оплату частных детских садов
Лента
новостей
Фестиваль русской музыки проходит в Сербии при поддержке Газпром нефти
Фестиваль русской музыки проходит в Сербии при поддержке "Газпром нефти"
Школьник у доски
Мат-тех базу обновят в 22 коррекционных школах Подмосковья
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
В Подмосковье вручили 100 тысяч рублей набравшим сто баллов по трем ЕГЭ
Москва
Московские производители провели на ИННОПРОМе сотни встреч с закупщиками
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Путиным
Арктический рыбопромышленный кластер приобрел новых партнеров
Поморье и Камчатка договорились о сотрудничестве
Ладья допетровской эпохи, обнаруженная на южном побережье Онежского озера
Ученые начали реставрацию ладьи допетровской эпохи на Вологодчине
Вид на город София, Болгария
FT: болгарский сотовый оператор Vivacom выставлен на продажу после суда
Под Калугой 13 июля пройдет фестиваль "Великое стояние на реке Угре"
Чебоксары
Чувашия к 2021 году добьется 100% доступности дошкольного образования
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
Лента новостейМолния