ЧП на российских ТЭЦ в 2017-2019 годах

2019
11 июля в районе 90 километра МКАД возле Мытищ на территории ТЭЦ-27 загорелась газовая станция высокого давления. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадали семь человек, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. По данным областного Минздрава, пострадали шесть человек. Неофициально же заявлялось о восьми пострадавших, информация уточняется.
6 апреля во Владивостоке отключилась "Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл". Из-за сбоя в электросетях без электричества остались более 32 тысяч жителей и предприятия местной промышленности.
21 марта вечером на Абаканской ТЭЦ (Хакасия) произошло возгорание угольной пыли над подачей котла №2. Пожар, охвативший площадь в 10 квадратных метров, был потушен. Погибших и пострадавших не было. Технологический процесс нарушен не был.
18 марта действием защит отключились первая и вторая цепи линии электропередач 110 киловольт "Читинская ТЭЦ-1 – Заречная", а на Читинской ТЭЦ-2 действием защит отключились выключатели шести киловольт Т-1 и Т-2. В результате около 43,5 тысячи человек в Чите остались без электроснабжения.
1 марта в Тульской области на Новомосковской ТЭЦ (другое название Новомосковская ГРЭС - производственное подразделение филиала "Центральная генерация" ПАО "Квадра") при осмотре было обнаружено возгорание трансформатора, которое ликвидировали пожарные.
Трансформатор был поврежден, потребовалась его замена. Последствий для потребителей выявлено не было, режим работы станции из-за происшествия не нарушался.
2018
24 ноября на Курской ТЭЦ северо-западного района был поврежден подающий трубопровод на участке тепловой сети. Его отключили. В результате без горячей воды остались 72 многоквартирных дома, а также девять соцобъектов.
16 октября на Челябинской ТЭЦ-2 произошла технологическая вспышка без последующего горения, пострадал работник предприятия. Из-за утечки и возгорания водорода из корпуса газоохладителя генератора был отключен турбогенератор. Последствий для потребителей не было.
3 марта в Смоленске на территории котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2 (производственное подразделение филиала "Смоленская генерация" ПАО "Квадра") произошел прорыв напорного коллектора сетевых насосов диаметром. Для устранения утечки теплоносителя была отключена тепловая сеть № 1. В результате без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 153 жилых домах Заднепровского района города, в которых проживают около 14,5 тысячи человек, и 23 социально значимых объекта.
3 февраля короткое замыкание на Первомайской ТЭЦ, находящейся в ведении ПАО "ТГК-1", стало причиной веерного отключения электричества в Санкт-Петербурге.
25 января, на Биробиджанской ТЭЦ в Еврейской автономной области произошла поломка одного из пяти действующих котлов. После обнаружения в нем свища котел был остановлен для ремонта, что повлияло на понижение температуры горячей воды и отопления в квартирах жилых домов.
23 января специалисты Биробиджанской ТЭЦ обнаружили неисправность на одном из котлов станции. Для устранения свища котел был остановлен и выведен в ремонт.
22 января при ликвидации аварии на трубопроводе Ново-Иркутской ТЭЦ пострадали три человека, двое из них скончались от ожогов в больнице.
2017
14 сентября более 51 тысячи человек остались без света в Новосибирской области после отключения на Барабинской ТЭЦ (производственное подразделение АО "СИБЭКО"). На ней из-за действия защиты отключилась первая система шин 110 киловольт.
31 августа на территории ТЭЦ №22, находящейся в городе Дзержинский Московской области, в 200 метрах от МКАД, загорелось масло на площади 10 квадратных метров. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.
26 августа на территории ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска после взрыва трансформатора произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.
Происшествие привело к отключениям света в Новосибирске. Без энергоснабжения примерно на три часа оставались около 18,3 тысячи человек.
29 мая в результате урагана, вызвавшего повреждение линий электропередачи, произошло короткое замыкание в помещении циркуляционной насосной ТЭЦ-21 на севере Москвы. Возникшее задымление было оперативно ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал. Энергоснабжение потребителей не нарушалось.
4 мая на Орской ТЭЦ-1 в Оренбургской области произошло возгорание градирни из-за нарушения правил техники безопасности работниками подрядной организации во время проведения покрасочных работ. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Люди не пострадали, эвакуация сотрудников ТЭЦ-1 не производилась. Огнем было повреждено внутреннее оборудование градирни.
3 апреля около 95 тысяч человек остались без электричества в Костромской области из-за отключения турбогенератора на костромской ТЭЦ-2. Причиной отключения стало падение колонки изоляторов в сторону первой системы шин 110 киловольт.
26 января на Пензенской ТЭЦ-1 в ходе ремонтных работ теплообменника произошел выброс пара высокого давления. Он нарушил опоры крыши, в результате чего обрушилась кровля цеха, где находилась турбина, и погиб один человек. Из-за аварии на ТЭЦ-1 произошли три прорыва на тепломагистралях города, из-за чего без отопления остались более 470 многоквартирных домов, а также больницы, школы и детсады.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников