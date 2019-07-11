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2019-07-11T13:49Z
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РИА Новости

Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Вчера, 12:08
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В подмосковных Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ-27, столб огня достигал полсотни метров, рассказали РИА Новости в региональном МЧС.
По предварительным данным, пострадали 12 человек, один госпитализирован. У всех — отравление продуктами горения и ожоги.
Как информировало Минэнерго, вспыхнуть могла цистерна с маслом. Сначала площадь пожара оценивалась в 200 квадратных метров, но позже выросла в четыре раза, сообщал источник в экстренных службах.
Около полудня удалось победить факельное горение, еще через час — открытый огонь.
Момент взрыва на ТЭЦ в Мытищах попал на видео
Вчера, 14:14
Момент взрыва на ТЭЦ в Мытищах попал на видео
По словам источника в экстренных службах, при возгорании аварийно отключился один из энергоблоков.
Из-за ЧП перекрыто движение по Осташковскому шоссе в сторону области. Затруднено перемещение еще по трем трассам — Волковскому и Ярославскому шоссе и по Олимпийскому проспекту в Мытищах.
ТЭЦ—27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. Это самая современная электростанция в регионе, в 2000-х на ней построили два новых энергоблока.
В Мосэнерго заверили, что оборудование не пострадало. Для обеспечения населения энергией компания вывела из резерва дополнительную электрогенерацию и увеличила мощность на уже работающих станциях.
СК начал доследственную проверку.
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Пожар на ТЭЦ в МытищахМытищиПроисшествия
Популярные комментарии
Горит турбинное/трансформаторное масло? Газ? Копоти мало, похоже на горение газа... Дай Бог, чтобы без погибших.
11 июля, 12:30
Руслан Корж
1400401
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