Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В подмосковных Мытищах произошел пожар на территории В подмосковных Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ-27 , столб огня достигал полсотни метров, рассказали РИА Новости в региональном МЧС.

По предварительным данным, пострадали 12 человек, один госпитализирован. У всех — отравление продуктами горения и ожоги.

В Москве горит ТЭЦ-27. ГАИ перекрыли движение, огромные пробки. Рейсы на Мытищи и Полярную будут с задержкой по времени pic.twitter.com/Z4pUwJUopF — Goldman Vlad (@omr77rus) 11 июля 2019 г.

Как информировало Минэнерго, вспыхнуть могла цистерна с маслом. Сначала площадь пожара оценивалась в 200 квадратных метров, но позже выросла в четыре раза, сообщал источник в экстренных службах.

Около полудня удалось победить факельное горение, еще через час — открытый огонь.

По словам источника в экстренных службах, при возгорании аварийно отключился один из энергоблоков.

Из-за ЧП перекрыто движение по Осташковскому шоссе в сторону области. Затруднено перемещение еще по трем трассам — Волковскому и Ярославскому шоссе и по Олимпийскому проспекту в Мытищах.

ТЭЦ—27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. Это самая современная электростанция в регионе, в 2000-х на ней построили два новых энергоблока.

В Мосэнерго заверили, что оборудование не пострадало. Для обеспечения населения энергией компания вывела из резерва дополнительную электрогенерацию и увеличила мощность на уже работающих станциях.