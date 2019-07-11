Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В подмосковных Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ-27, столб огня достигал полсотни метров, рассказали РИА Новости в региональном МЧС.
По предварительным данным, пострадали 12 человек, один госпитализирован. У всех — отравление продуктами горения и ожоги.
В Москве горит ТЭЦ-27. ГАИ перекрыли движение, огромные пробки. Рейсы на Мытищи и Полярную будут с задержкой по времени pic.twitter.com/Z4pUwJUopF— Goldman Vlad (@omr77rus) 11 июля 2019 г.
Как информировало Минэнерго, вспыхнуть могла цистерна с маслом. Сначала площадь пожара оценивалась в 200 квадратных метров, но позже выросла в четыре раза, сообщал источник в экстренных службах.
Около полудня удалось победить факельное горение, еще через час — открытый огонь.
Вчера, 14:14Момент взрыва на ТЭЦ в Мытищах попал на видео
По словам источника в экстренных службах, при возгорании аварийно отключился один из энергоблоков.
Из-за ЧП перекрыто движение по Осташковскому шоссе в сторону области. Затруднено перемещение еще по трем трассам — Волковскому и Ярославскому шоссе и по Олимпийскому проспекту в Мытищах.
ТЭЦ—27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. Это самая современная электростанция в регионе, в 2000-х на ней построили два новых энергоблока.
В Мосэнерго заверили, что оборудование не пострадало. Для обеспечения населения энергией компания вывела из резерва дополнительную электрогенерацию и увеличила мощность на уже работающих станциях.
СК начал доследственную проверку.