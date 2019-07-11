В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Спасатели проверяют информацию о пятидесятиметровом возгорании в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Поступило сообщение от очевидца о горении факела высотой 50 метров в районе 90-го километра МКАД возле Мытищ", — уточнил собеседник агентства. На место выехали пожарные.
Сначала в экстренных службах заявили, что горит газовая АЗС. Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
По предварительным данным, пострадавших нет. Для тушения готовят авиацию, на место также отправился пожарный поезд.