В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Спасатели проверяют информацию о пятидесятиметровом возгорании в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"Поступило сообщение от очевидца о горении факела высотой 50 метров в районе 90-го километра МКАД возле Мытищ", — уточнил собеседник агентства. На место выехали пожарные.

Сначала в экстренных службах заявили, что горит газовая АЗС. Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.