В Дагестане в кузове машины нашли тонну осетровых на 52 миллиона рублей

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане обнаружили в кузове автомобиля более тонны осетровых стоимостью более 52 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что незаконный канал перевозки рыбы пресекли пограничники ФСБ по Дагестану совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД.

"В районе населённого пункта Таловка Тарумовского района республики Дагестан при осмотре автомобиля "Газель" под управлением гражданина РФ в тайниках, оборудованных в кузове, обнаружено более одной тонны рыбы осетровых видов. По предварительной оценке, нанесенный ущерб водным биоресурсам РФ составил около 52,3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.