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РИА Новости

В Дагестане в кузове машины нашли тонну осетровых на 52 миллиона рублей

Вчера, 12:20
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© РИА Новости / Александр ФилипповПродажа осетрины на православном фестивале "Артос" в Сокольниках
Продажа осетрины на православном фестивале Артос в Сокольниках
© РИА Новости / Александр Филиппов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане обнаружили в кузове автомобиля более тонны осетровых стоимостью более 52 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Отмечается, что незаконный канал перевозки рыбы пресекли пограничники ФСБ по Дагестану совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД.
"В районе населённого пункта Таловка Тарумовского района республики Дагестан при осмотре автомобиля "Газель" под управлением гражданина РФ в тайниках, оборудованных в кузове, обнаружено более одной тонны рыбы осетровых видов. По предварительной оценке, нанесенный ущерб водным биоресурсам РФ составил около 52,3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ".
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