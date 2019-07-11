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РИА Новости

Суд отказался досрочно выпустить из колонии участника убийства Политковской

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкДмитрий Павлюченков
Дмитрий Павлюченков
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
Дмитрий Павлюченков. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Рязанский областной суд в четверг окончательно отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-сотрудника МВД России Дмитрия Павлюченкова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Постановление Московского районного суда об отказе в УДО … оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - сообщила официальный представитель инстанции Марьям Мансурова.
Как пояснила РИА Новости консультант суда Анна Кремнева, теперь защита Павлюченкова может подать в президиум областного суда кассационную жалобу.
Один из обвиняемых в убийстве обозревателя Новой газеты Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев (слева)
24 апреля, 02:12
Дело об убийстве Анны Политковской
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, заказчиков убийства не нашли.
В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства журналистки Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.
Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения. Он отбывает наказание в Рязанской области. По данным суда, конец срока отбывания наказания Павлюченкова - 22 августа 2022 года.
Ахмед Закаев
23 апреля, 10:35
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
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