Суд отказался досрочно выпустить из колонии участника убийства Политковской

ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Рязанский областной суд в четверг окончательно отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-сотрудника МВД России Дмитрия Павлюченкова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Постановление Московского районного суда об отказе в УДО … оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - сообщила официальный представитель инстанции Марьям Мансурова.

Как пояснила РИА Новости консультант суда Анна Кремнева, теперь защита Павлюченкова может подать в президиум областного суда кассационную жалобу.

Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, заказчиков убийства не нашли.

В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства журналистки Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.