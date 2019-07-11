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РИА Новости

В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС

Вчера, 10:48
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© Фото : РоскосмосДиректор Институт космических исследований РАН, физик, специалист в области космической плазмы, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович
Директор Институт космических исследований РАН, физик, специалист в области космической плазмы, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович
© Фото : Роскосмос
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Заказы на отправку космический туристов на МКС есть и у России, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
"Да, они есть, в том числе, у России. Мир развивается, появляются новые страны, которые готовы конкурировать в космосе, появляются новые рынки, новые потребители космических услуг, в том числе, туристических. Например, есть заказы на полет профессиональных космонавтов от стран, которые хотят начать собственную работу в космосе, но не могут самостоятельно запускать космонавтов", - рассказал он.
Петрукович напомнил, что на МКС уже летали космические туристы. Но когда закрылась американская программа шаттлов, тема туризма спала, так как выяснилось, что свободных ресурсов для отправки туристов не хватает.
"Но сейчас, когда у американцев, может быть, появятся новые космические корабли для доставки космонавтов, космический туризм вернется", - не исключил директор ИКИ РАН.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Петруковичем >>
Международная космическая станция
8 июня, 00:15
Месяц на МКС обойдется космическому туристу в $59 миллионов
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