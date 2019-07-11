В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС

ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Заказы на отправку космический туристов на МКС есть и у России, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Да, они есть, в том числе, у России. Мир развивается, появляются новые страны, которые готовы конкурировать в космосе, появляются новые рынки, новые потребители космических услуг, в том числе, туристических. Например, есть заказы на полет профессиональных космонавтов от стран, которые хотят начать собственную работу в космосе, но не могут самостоятельно запускать космонавтов", - рассказал он.

Петрукович напомнил, что на МКС уже летали космические туристы. Но когда закрылась американская программа шаттлов, тема туризма спала, так как выяснилось, что свободных ресурсов для отправки туристов не хватает.