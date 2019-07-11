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РИА Новости

Клинцевич посочувствовал Зеленскому, которому советуют переименовать Россию

Вчера, 07:51
11979
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич назвал "откровенной чушью" предложение советника президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию и русский язык.
"Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно", - написал он на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в российский, а Россию - в Московию. В интервью каналу Ukrlife.TV на YouTube Потураев заявил, что "южно-русский диалект русского языка" всегда был очень отдельным от центральных "провинций советской империи, да и Российской".
Президент Украины Владимир Зеленский
2 июля, 18:33
Зеленский пообещал защищать украинский язык
601051217
Обсудить 6
Ситуация на УкраинеСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийФранц КлинцевичРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А мне вот хочется посочувствовал Клинкевичу. Вместо того что бы заниматься делами, отвечает на всякий бред с той стороны. А по мне, так просто рекламирует и пиарит очередного "слугу народа"незалэжной. Я вот удивляюсь нашим властным политикам, как они не поймут, что их просто тупо используют. Ведь давно же известно, если кто на Украине хочет сделать себе имя, что бы его узнавали и о нём заговорили, ляпни какую нибудь гадость на Россию. И в России "откликнутся" на самом высоком уровне. Как минимум неделю будешь у всех на слуху.Сейчас вот "отзовутся" Пушков, Песков и Захарова. Ей Богу, стыдоба.
11 июля, 08:15
ОСОлег Суворов
1800004
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