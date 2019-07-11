Клинцевич посочувствовал Зеленскому, которому советуют переименовать Россию

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич назвал "откровенной чушью" предложение советника президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию и русский язык.
"Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно", - написал он на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в российский, а Россию - в Московию. В интервью каналу Ukrlife.TV на YouTube Потураев заявил, что "южно-русский диалект русского языка" всегда был очень отдельным от центральных "провинций советской империи, да и Российской".
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