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РИА Новости

Медведчук назвал Януковича предателем

Вчера, 19:31
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем и поэтому с ним не общается.
"Янукович никогда не был пророссийским, он был "проянуковичевским". Он, Азаров (Николай Азаров - экс-премьер Украины - ред.) – они два года врали про "европейский выбор" для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну", - написал Медведчук в среду в Twitter.
Он отметил, что "с предателями не общается". "У меня принцип жизненный такой", - добавил Медведчук.
Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
3 июля, 09:03
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукВиктор ЯнуковичНиколай Азаров (политик)УкраинаВ мире
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