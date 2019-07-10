Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T16:10Z
https://ria.ru/20190710/1556391022.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155567/89/1555678963_0:284:2679:1791_1036x0_80_0_0_45bcf1245dd5b0bbf340eabe08627ff9.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Венедиктов посетил Вышинского в СИЗО

Вчера, 16:10
9174
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов посетил в киевском СИЗО руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", — написал Венедиктов в Telegram-канале.

Ранее он рассказал, что привез в Киев письмо от матери арестованного журналиста, которое передали Владимиру Зеленскому.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
2 июля, 14:05
Симоньян на украинском призвала Зеленского освободить Вышинского
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.
Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.
Защита, а также многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева.
8 июля, 14:29
Представитель ОБСЕ пообещал продолжить работу над освобождением Вышинского
245197547
Обсудить 18
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийАлексей Венедиктов (журналист)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Обычно нормальных россиян не пускают на окраину,а забыл,он же не русский
10 июля, 16:39
44404 404
1600014
На Украину смело могут попасть, только свои "люди"...
10 июля, 16:43
Pankraz .
1400003
Рекомендуем
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
РИА
Новости
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном форуме Арктика — территория диалога в Санкт-Петербурге
Литовская комиссия по телерадиовещанию запретила доступ к сайту Sputnik
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
Эстония выразила протест России из-за салюта в честь освобождения Таллина
Лента
новостей
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС
На Украине ввели в эксплуатацию новый саркофаг Чернобыльской АЭС
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Британия не дала визу российскому дипломату
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города Салавата
Мужа кассирши, подозреваемой в краже из банка, задержали
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Гендиректора "Рустави 2" не стали увольнять после антироссийского выпада
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце
Внешний вид Полины Гагариной напугал поклонников
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Зеленскому передали личное письмо от матери Вышинского, сообщил Венедиктов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
Лента новостейМолния