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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Совфед продолжит добиваться освобождения Вышинского

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации продолжит добиваться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по всем каналам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Продолжайте свои усилия, по всем каналам добивайтесь освобождения журналиста Вышинского", - заявила она на заседании Совета Федерации, обращаясь к председателю комиссии палаты по информационной политике Алексею Пушкову и другим сенаторам.
"Мы снимем этот вопрос с контроля тогда, когда он будет на свободе": - добавила Матвиенко.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева.
8 июля, 14:29
Представитель ОБСЕ пообещал продолжить работу над освобождением Вышинского
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
4 июля, 19:10
Москалькова надеется, что суд по делу Вышинского учтет ее мнение
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФУкраина
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