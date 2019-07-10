Совфед продолжит добиваться освобождения Вышинского

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации продолжит добиваться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по всем каналам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Продолжайте свои усилия, по всем каналам добивайтесь освобождения журналиста Вышинского", - заявила она на заседании Совета Федерации, обращаясь к председателю комиссии палаты по информационной политике Алексею Пушкову и другим сенаторам.

"Мы снимем этот вопрос с контроля тогда, когда он будет на свободе": - добавила Матвиенко.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".