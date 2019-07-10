"Неуклюжий" Трамп и "дурацкий" посол. Как поссорились Лондон и Вашингтон

Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп на торжественном приеме в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019 года

© AP Photo / Pool/Victoria Jones Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп на торжественном приеме в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019 года

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Вашингтон и Лондон на грани дипломатического скандала. В прессу просочилась переписка британского посла в Соединенных Штатах, где он называл Дональда Трампа неуклюжим и поверхностным человеком. Британский МИД пообещал наказать виновных в утечке секретной информации, а президент США отказался иметь дело с послом. Во что выльется ссора союзников, разбиралось РИА Новости.

Тайная нелюбовь дипломата

"Дональд Трамп всегда будет выглядеть некомпетентным. Мы не верим, что его администрация когда-либо станет адекватной и функциональной. Она непредсказуема и расколота на фракции. Менее неуклюжего и неумелого в дипломатии президента мы не видели", — рассуждает посол Великобритании в США Ким Дэррок, отправляя депеши на родину.

В электронной переписке с Форин-офисом, ставшей достоянием желтой прессы, дипломат не скрывает недовольства политикой Трампа и жестко критикует его по всем фронтам. Непрофессионализм президента США Дэррок связывает не только с его импульсивным характером, но и с внутренними распрями в Белом доме.

"Администрация Трампа никогда не станет нормальной", — резюмирует Дэррок.

Недоверие к американскому лидеру не позволяет британскому послу признать итоги расследования Роберта Мюллера. Он полагает, что выводы спецпрокурора об отсутствии связи между Россией и победой Трампа на выборах еще ни о чем не говорят.

"Нельзя исключать самого худшего. Российские финансисты могли давать Трампу или членам его семьи деньги в долг", — гадает посол.

Несмотря на натянутые отношения Великобритании и Ирана, в письмах на родину Дэррок снисходителен к этой стране. Во всяком случае, на фоне "нелогичной и бессистемной политики" Вашингтона на иранском направлении действия режима аятолл кажутся ему более последовательными. В одном из недавних посланий дипломат откровенно называет ложью утверждения Трампа об отмене авиаудара по Тегерану за десять минут до его начала.

"Президент США никогда не испытывал энтузиазма по поводу войны в Иране. Главное, он следует своим предвыборным обещаниям не втягивать страну в новые войны", — рассуждает глава дипмиссии.

По итогам государственного визита Трампа в Великобританию в июне этого года Дэррок призвал британский МИД не строить ложных иллюзий. Визит в Лондон хоть и "ослепил" президента США, он останется верен себе.

"Америка прежде всего". Трамп следует этому девизу и везде ищет выгоды прежде всего для своей страны", — откровенничает посол.

Окопная война вокруг Brexit

Значимая часть электронной переписки Дэррока с Форин-офисом посвящена Brexit. Британский посол никогда не скрывал, что выступает против выхода Лондона из Евросоюза. До назначения в Вашингтон Дэррок был постоянным представителем Великобритании в ЕС и советником по национальной безопасности в кабинете Дэвида Кэмерона. Себя он открыто называл еврофилом.

В своих депешах Дэррок выражает скепсис по поводу обещаний США поддержать Великобританию после Brexit. Не верит он Трампу и когда тот обещает Лондону новое американо-британское торговое соглашение.

"Вашингтон выторгует прежде всего выгодные для себя условия сделки. Но вскоре начнутся расхождения двух стран по вопросам изменения климата, свободы СМИ и по отношению к смертной казни", — прогнозирует дипломат.

Когда конфиденциальная переписка стала достоянием общественности, именно критика Brexit и нового торгового соглашения с США вызвала наибольшее недоумение.

В ряде британских СМИ появилась версия, что именно из-за принципиальной позиции дипломата по Brexit его письма и слили таблоиду Mail On Sunday. Так, The Economist обратил внимание на личность журналистки, через которую были получены секретные письма.

"Автор публикации Изабель Оакшотт — сторонница выхода Британии из ЕС. Письма утекли к ней от тех, кто хочет сместить Дэррока и назначить послом в США сторонника Brexit. Если премьером станет противник дружбы с ЕС Борис Джонсон, Лондону потребуется дружественно настроенный к Brexit свой человек в Вашингтоне", — пишет журнал.

Заменить Дэррока в случае отставки может лидер "партии Brexit" и главное лицо кампании за выход Великобритании из ЕС Найджел Фарадж, полагают британские журналисты.

"Если бы Трамп мог сам назначить британского посла, то его выбор давно бы пал на Фараджа. Но назначение иностранных дипломатов — не его прерогатива", — отмечает The Economist.

© Hannah McKay Противники Brexit у здания парламента в Лондоне. 26 июня 2019 © Hannah McKay Противники Brexit у здания парламента в Лондоне. 26 июня 2019

Плата за честность

Сначала реакция Трампа на высказывания посла в свой адрес была довольно сдержанной: "Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы больше не будем иметь с ним дело". Но позже он все же приложил дипломата, назвав его "дурацким послом и очень глупым парнем".

И все же Трамп выразил надежду на продолжение дружбы с Лондоном при новом премьер-министре.

А британский МИД занялся расследованием каналов утечки конфиденциальной информации журналистам. Отрицать подлинность опубликованных депеш Форин-офис не стал. Более того, сотрудники министерства встали на защиту посла.

"Мы платим дипломатам за честность. Посол США в Великобритании точно так же отсылает на родину записи о политике и деятелях Вестминстера", — заявил представитель британского МИД.

Глава Форин-офиса Джереми Хант позже разъяснил, что позиция Дэррока не отражает взгляды правительства и Лондон по-прежнему считает США своим "лучшим из возможных друзей". При этом министр добавил, что об отставке посла речи не идет.

Выдвигаются две основные версии об источнике утечки. Согласно первой, слив выгоден британским чиновникам, стремящимся ускорить Brexit любой ценой, и Дэррок стал их жертвой. Вторая версия — скандал выгоден третьей стороне. Тут же вспомнили о некой "руке Москвы". Однако опубликовавшая переписку журналистка Оакшотт опровергла эту версию.

"У меня ноль контактов с российскими спецслужбами", — написала она в твиттере.

© AP Photo / Carlos Barria Британский посол Ким Дэррок во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Вашингтоне. 27 января 2017 года © AP Photo / Carlos Barria Британский посол Ким Дэррок во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Вашингтоне. 27 января 2017 года

Скандал — чрезмерная роскошь

Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что начавшееся расследование еще не означает наказания виновных.

"И Великобритания, и США — страны с англосаксонской, то есть прецедентной правовой системой: судебные вердикты выносятся на основе уже принятых решений по схожим делам. Журналисты обосновывают свое право обнародовать секретную информацию тем, что она связана с деятельностью публичного лица и, соответственно, представляет общественный интерес", — разъясняет научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.

Наказание может последовать в том случае, если в ходе разбирательства будет доказано, что сведения были получены незаконным путем, отмечает эксперт.

"Но окончательное решение все равно принимает конкретный суд. От того, на какой прецедентный случай он сошлется, будет зависеть, понесет ли наказание или будет оправдан журналист или СМИ", — уточняет Кошкин.

Личность Трампа вызывает общественный интерес, и журналисты, по мнению эксперта, будут апеллировать именно к этому.

"Вопрос в том, насколько этично выкладывать переписку посла. Но в политике понятие этики, увы, не работает. К тому же СМИ давно играют по правилам политиков. Тот же президент США не брезгует никакими средствами и готов дискредитировать оппонентов любыми способами. Все ради привлечения внимания аудитории и хайпа. Таковы правила игры", — говорит Кошкин.

© AFP 2019 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019 © AFP 2019 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019

Проживающий в США специалист по международным отношениям, эксперт центра Bilig Brains Рафаэль Саттаров полагает, что резкие высказывания посла Дэррока не окажут негативного влияния на британо-американские отношения. Специалист напоминает, что и сам Трамп неоднократно позволял себе резкие выпады в адрес британских чиновников.

"Президент США называл мэра Лондона Садика Хана "абсолютным неудачником". Терезу Мэй Трамп неоднократно обвинял в том, что она устроила "беспорядок вокруг Brexit". Лондон бывает настолько обескуражен резкими выпадами Трампа, что всерьез подумывал создать внутреннюю систему раннего предупреждения. Она должна была отслеживать все связанные с Великобританией твиты Трампа, чтобы власти заранее понимали, как реагировать", — рассказывает эксперт.

И все же союзнические отношения стран не пострадали.