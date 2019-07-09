Air France сожалеет о введении Францией "эконалога" на авиарейсы

ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Французский авиаперевозчик Air France сожалеет в связи с решением Франции о введении с 2020 года "эконалога на авиатранспорт", говорится в коммюнике компании.

Ранее во вторник французский министр транспорта Элизабет Борн заявила, что с 2020 года на все рейсы с территории страны будет введен "эконалог на авиатранспорт", сумма которого будет различаться в зависимости от класса рейса и дальности перелета, достигая 18 евро за полет.

"Air France выражает глубокое сожаление в связи объявленным проектом "эконалога" в размере от 1,5 до 18 евро для билетов на самолет при отправлении из Франции с 2020 года. Это новый налог сильно подорвет конкурентоспособность Air France, тогда как компании необходимо будет укрепить свой инвестиционный потенциал, чтобы ускорить сокращения воздействия на окружающий мир, в частности, в рамках обновления своего флота", - написано в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Авиакомпания напоминает, что является крупнейшим частным работодателем в столичном регионе Франции, предоставляет 350 тысяч мест, ее активность составляет 1,1% национального ВВП.