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РИА Новости
Экология

Air France сожалеет о введении Францией "эконалога" на авиарейсы

Вчера, 19:20
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© www.wikimedia.orgАвиакомпания Air France
Авиакомпания Air France
© www.wikimedia.org
ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Французский авиаперевозчик Air France сожалеет в связи с решением Франции о введении с 2020 года "эконалога на авиатранспорт", говорится в коммюнике компании.
Ранее во вторник французский министр транспорта Элизабет Борн заявила, что с 2020 года на все рейсы с территории страны будет введен "эконалог на авиатранспорт", сумма которого будет различаться в зависимости от класса рейса и дальности перелета, достигая 18 евро за полет.
"Air France выражает глубокое сожаление в связи объявленным проектом "эконалога" в размере от 1,5 до 18 евро для билетов на самолет при отправлении из Франции с 2020 года. Это новый налог сильно подорвет конкурентоспособность Air France, тогда как компании необходимо будет укрепить свой инвестиционный потенциал, чтобы ускорить сокращения воздействия на окружающий мир, в частности, в рамках обновления своего флота", - написано в заявлении, поступившем в РИА Новости.
Авиакомпания напоминает, что является крупнейшим частным работодателем в столичном регионе Франции, предоставляет 350 тысяч мест, ее активность составляет 1,1% национального ВВП.
"Этот налог обойдется авиакомпании в более чем 60 миллионов евро в год… Эта мера будет крайне неблагоприятной для Air France, половина деятельности которой осуществляется из Франции", - подчеркивает перевозчик.
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ЭкологияAirFranceФранцияЭкология
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