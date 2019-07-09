Медведчук прокомментировал реакцию Зеленского на анонс телемоста

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал журналистов и украинский телеканал NewsОne, которые хотели сделать телемост с российским каналом, и фактически пошел на поводу у националистов.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.

"Я отношусь негативно не только к "радикалам", которые фактически вынудили господина Зеленского вести себя именно так. Его реакция является неправильной, поскольку президент не стал на защиту канала и журналистов от националистов, а выполнил то требование, которое они предъявили ему вечером после того, как прошел анонс о проведении телемоста", - сказал Медведчук во вторник в эфире телеканала Newsone.

По мнению политика, такой телемост необходим как жителям Украины, так и России, чтобы восстановить "нормальные отношения".

"Потому что это был бы мост не политики и влияния на выборы, а людей, которые долгое время в своей истории общались и непосредственно вели общий образ жизни. И подобные инициативы способствовали бы восстановлению нормальных отношений и прекращению боевых действий на востоке Украины. Ведь это самое главное", - подчеркнул он.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.