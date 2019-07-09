Минпросвещения будет отслеживать уровень зарплаты учителей

"На сегодняшний день мы эту тему с коллегами не только обсуждаем – мы ее разрабатываем. У нас будет создана рабочая группа, сегодня уже общались с коллегами из министерства труда и социальной защиты с тем, чтобы мы начинали этот вопрос прорабатывать и понимать, какие у нас будут как позитивные, так и те последствия, над которыми нам нужно работать", - сказала Синюгина.