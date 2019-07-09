Минпросвещения будет отслеживать уровень зарплаты учителей

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министерство просвещения совместно с министерством труда и социальной защиты прорабатывает вопрос о создании рабочей группы по отслеживанию уровня зарплат учителей, заявила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.
На заседании комитета по образованию и науке один из депутатов поднял вопрос о том, предполагает ли министерство инициировать какие-то действия по поддержанию соответствующего базового оклада учителей в регионах.
"На сегодняшний день мы эту тему с коллегами не только обсуждаем – мы ее разрабатываем. У нас будет создана рабочая группа, сегодня уже общались с коллегами из министерства труда и социальной защиты с тем, чтобы мы начинали этот вопрос прорабатывать и понимать, какие у нас будут как позитивные, так и те последствия, над которыми нам нужно работать", - сказала Синюгина.
Ранее министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о том, как рассчитывается зарплата учителям, отмечая, что еще в 2017 году в регионы были направлены методические рекомендации по формированию оплаты труда, где рекомендовали организациям при расчете заработной платы учителям назначить 70% гарантированной части, 30% - стимулирующей. Васильева тогда подчеркнула, что данные пропорции расчета зарплат часто не соблюдаются.