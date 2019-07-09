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РИА Новости

В Казахстане на несанкционированных митингах задержали более ста человек

Вчера, 08:25
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НУР-СУЛТАН, 9 июл - РИА Новости. Более 100 человек были задержаны на несанкционированных митингах 6 июля в Казахстане, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
С призывом выйти 6 июля на акции протеста против властей к своим сторонникам обращался в социальных сетях лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. В Нур-Султане задержания проходили около торгового дома "Есиль", в Алма-Ате – около центрального стадиона. МВД Казахстана ранее сообщало, что у участников несанкционированных митингов было изъято травматическое оружие и дымовые шашки.
"За проведение несанкционированных митингов 6 июля по стране - в городах Нур-Султан и Алма-Ата - были задержаны более ста человек: 44 человека были привлечены к административной ответственности, 19 человек были привлечены к административному аресту, в отношении 23 был применен административный штраф, с остальными была проведена профилактическая беседа, они были отпущены домой", - сказал Тургумбаев журналистам.
Ранее заместитель генпрокурора Казахстана Булат Дембаев обратился к гражданам с призывом "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях". Прокурор подчеркнул, что призывы к организации и участию в несанкционированных митингах являются "очередной попыткой отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране".
Последствия перестрелки возле отделения полиции в Алма-Ате
6 июля, 18:17
В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки
На минувшей неделе правоохранительные органы задержали в столице республики и Алма-Ате несколько человек, которых они назвали организаторами митингов. Полиция Алма-Аты сообщала, что при обыске по месту жительства задержанных были найдены плакаты и листовки экстремистского содержания, дымовые шашки, громкоговорители, баллоны с аэрозольной краской, компьютеры и средства связи. Также изъята крупная сумма денег, которую, по версии следствия, фигуранты планировали использовать для финансирования незаконных акций.
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