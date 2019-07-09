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РИА Новости

В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа

00:47
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
"В аэропорту "Шереметьево" состоялся пресс-брифинг, в ходе которого подвели итоги ситуации, связанной с выдачей багажа, и озвучили реализуемые меры по её нормализации. На брифинге выступил первый заместитель генерального директора АО "МАШ" по производству Андрей Никулин", - сказала Захарова журналистам.
Она отметила, что Никулин принёс извинения пассажирам и заявил, что руководство и коллектив группы компаний "МАШ" предпримут меры для решения возникших проблем.
Захарова сообщила, что в "Шереметьево" был создан оперативный штаб из топ-менеджмента ГК "МАШ" и определены меры для стабилизации ситуации.
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Одной из таких мер стал подбор и обучение недостающего персонала. Также совместно с авиакомпаниями разработан порядок взаимодействия по ускоренной обработке трансферного багажа. Кроме того, обеспечивается перевод 12 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Икар", "Северный ветер" из терминала D в другие терминалы. Также совместно с компанией-производителем багажной системы разработаны решения по оптимизации работы багажной системы, что повысит ее пропускную способность на 17%.
Она добавила, что сейчас усилено подразделение, занимающееся обработкой трансферного багажа.
Захарова подчеркнула, что реализация оперативных мероприятий, максимальное личное участие со стороны мэра Москвы Сергея Собянина, министра транспорта Москвы Максима Ликсутова, губернатора Московской области Андрея Воробьева и поддержка правительства Москвы и Московской области, министерства транспорта Московской области, Московского метрополитена оказывают существенное влияние на стабилизацию и выстраивание производственных процессов.
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"Администрация "Шереметьево" выражает благодарность руководству и сотрудникам указанных ведомств за значимую поддержку и всестороннее организационное содействие", - говорится в пресс-релизе.
Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдаются с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг". Аэропорт обещал стабилизировать ситуацию к концу месяца, однако проблема до сих пор не решена. По данным газеты "Ведомости", 29 и 30 июня около 9 тысяч единиц багажа не было отправлено по назначению.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура в минувшую пятницу сообщила, что ряд руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг", включая главу компании, уволены из-за задержек с выдачей багажа в аэропорту, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях. Первый заместитель гендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин ранее в пятницу заявил, что количество задержанного багажа в "Шереметьево" составляет меньше тысячи единиц, цифра стандартная и не отличается от прошлогодних.
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Шереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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