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РИА Новости

На Украине обжаловали приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Вчера, 16:59
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Защита главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого ранее называли заказчиком нападения, обжаловала приговор пяти осужденным за убийство активистки и советницы мэра Екатерины Гандзюк, сообщил адвокат главы облсовета Дмитрий Ильченко.
Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили - на "заказ причинения телесных повреждений". Суд приговорил пятерых обвиняемых в нападении на Гандзюк аресту сроком от 3 до 6,5 лет.
Улица города Херсон
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"Нами подана апелляционная жалоба на приговор Покровского районного суда Днепропетровской области по делу о нападении на Екатерину Гандзюк. Основная причина обжалования - в тексте приговора как установленные факты указаны обстоятельства, переписанные из подозрения Мангеру. Да, в приговоре Мангер заменен на "Лицо-1", а Левин - на "Лицо-2", но все обстоятельства описаны так, что подходят только к Мангеру и Левину", - написал он в понедельник в Facebook.
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Ситуация на УкраинеЕкатерина ГандзюкВ мире
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