На Украине обжаловали приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Защита главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого ранее называли заказчиком нападения, обжаловала приговор пяти осужденным за убийство активистки и советницы мэра Екатерины Гандзюк, сообщил адвокат главы облсовета Дмитрий Ильченко.

Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили - на "заказ причинения телесных повреждений". Суд приговорил пятерых обвиняемых в нападении на Гандзюк аресту сроком от 3 до 6,5 лет.