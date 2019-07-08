Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставку военно-морской техники превысил пять миллиардов долларов, заявил в понедельник в преддверии Международного военно-морского салона (МВМС-2019) гендиректор компании Александр Михеев.

Выставка пройдет с 10 по 14 июля в Санкт-Петербурге на территории комплекса "Ленэкспо".

"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в части продукции для ВМС превышает 5 миллиардов долларов, что на несколько лет вперед обеспечивает загрузку предприятий", - приводит слова Михеева пресс-служба РОЭ.

По его словам, занятые в экспорте предприятия в рамках импортозамещения смогли перейти на строительство кораблей "полностью из российских комплектующих".

Россия поставляет за рубеж корабли различных классов, начиная c кораблей океанской зоны до патрульных катеров и десантно-штурмовых лодок, а также полный набор вооружения и техники для них.

"Кроме того, мы готовы к трансферу технологий в данной области и имеем компетенции в строительстве и оснащении береговых инфраструктурных объектов", - отметил Михеев.