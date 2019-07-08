Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставку военно-морской техники превысил пять миллиардов долларов, заявил в понедельник в преддверии Международного военно-морского салона (МВМС-2019) гендиректор компании Александр Михеев.
Выставка пройдет с 10 по 14 июля в Санкт-Петербурге на территории комплекса "Ленэкспо".
"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в части продукции для ВМС превышает 5 миллиардов долларов, что на несколько лет вперед обеспечивает загрузку предприятий", - приводит слова Михеева пресс-служба РОЭ.
По его словам, занятые в экспорте предприятия в рамках импортозамещения смогли перейти на строительство кораблей "полностью из российских комплектующих".
Россия поставляет за рубеж корабли различных классов, начиная c кораблей океанской зоны до патрульных катеров и десантно-штурмовых лодок, а также полный набор вооружения и техники для них.
"Кроме того, мы готовы к трансферу технологий в данной области и имеем компетенции в строительстве и оснащении береговых инфраструктурных объектов", - отметил Михеев.
"Рособоронэкспорт" – единственный в России экспортер оружия и военной техники, уполномоченный государством. Помимо него, право на внешнеэкономическую деятельность в сфере ВТС имеет ряд холдинговых компаний, однако самостоятельно они могут заключать контракты лишь на поставки запчастей и сервис.
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