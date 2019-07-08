Расследование по Музраеву инициировал волгоградский губернатор, пишут СМИ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правоохранители начали расследование по бывшему руководителю управления СК РФ по региону Михаилу Музраеву после личного обращения в ФСБ губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщает газета " Правоохранители начали расследование по бывшему руководителю управления СК РФ по региону Михаилу Музраеву после личного обращения в ФСБ губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщает газета " Коммерсант ".

"Поводом для возбуждения уголовного дела, главным фигурантом которого является Михаил Музраев, стало заявление губернатора Волгоградской области 49-летнего Андрея Бочарова, которое он 3 июня этого года направил начальнику регионального управления ФСБ генерал-лейтенанту Анатолию Гулевскому", - говорится в сообщении издания со ссылкой на информированные источники в силовых структурах.

По данным газеты, с 2014 года, когда Бочаров возглавил область, ему поступали неоднократные угрозы, в том числе физической расправы. Также Бочаров отнес к реализации этих угроз попытку поджога его дома в ноябре 2016 года и сообщил об анонимном письме, которое пришло ему через несколько месяцев после поджога, пишет "Коммерсант".

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Музраев был задержан по делу о покушении на Бочарова. По информации ФСБ, вместе с ним был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Бочаров с семьей. Как ранее Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.

Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби, полагает СК. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.