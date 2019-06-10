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РИА Новости

По делу о покушении на волгоградского губернатора задержали предпринимателя

Вчера, 19:50
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вместе с экс-главой волгоградского СК по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова задержан местный предприниматель, сообщается на сайте ФСБ РФ.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что экс-руководитель волгоградского управления Следственного комитета России Михаил Музраев задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова.
"ФСБ РФ совместно с СК и Генеральной прокуратурой РФ в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Бочарова А.И. и угроз в его адрес задержаны бывший руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Музраев М.К. и волгоградский предприниматель Зубков В.В", - говорится в сообщении.
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14 мая, 04:29
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По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Бочаров с семьей. Как ранее Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.
Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби, полагает СК. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.
Согласно информации ФСБ, еще трое из пяти причастных к преступлению были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Штатов.
Задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области. 23 мая 2019
23 мая, 19:25
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на главу Волгоградской области
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Андрей БочаровФСБ РФРоссияПроисшествия
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