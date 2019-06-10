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РИА Новости

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

Вчера, 18:42
126387
© Фото : СУ СК по Волгоградской областиМихаил Музраев
Михаил Музраев
© Фото : СУ СК по Волгоградской области
Михаил Музраев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она отметила, что операцию провели совместно с ФСБ.

Мотивы покушения

По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. В этом доме с семьей жил губернатор региона Андрей Бочаров.
Один из злоумышленников попытался поджечь здание с помощью легковоспламеняющейся жидкости.
Полиция. Архивное фото
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Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду.
Губернатор добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов.
Когда суды были проиграны, Ремезов поручил членам преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из России, чтобы обеспечить себе алиби, полагает СК.
Главу группировки объявили в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.
Ремезова 23 мая в Москве арестовали сотрудники ФСБ и под конвоем доставили в Волгоград.
По данным ФСБ, еще трое из пяти причастных к преступлению были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Штатов.
Задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области. 23 мая 2019
23 мая, 19:25
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на главу Волгоградской области
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Следственный комитет РФВолгоградская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Все вполне логично: глава СК замешан в покушении, начальник какого-нить "наркотического направления" - оптовый продавец наркоты.., нач. ГИБДД - постановка на учет краденого транспорта.., нач. по борьбе с экономическими преступлениями - главный денежный махинатор... Теперь всем ясно, почему как ни полковник, так миллиард.., да не один!)))
10 июня, 18:56
Дмитрий
6912315
Он в своё время посадил на тот момент недосягаемых чиновников в области - богов можно сказать. Называли его «Железный Тамерлан». Сына несколько лет назад подставили. Может месть
10 июня, 19:04
Artur
40062010
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