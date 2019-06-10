Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она отметила, что операцию провели совместно с ФСБ.
Мотивы покушения
По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. В этом доме с семьей жил губернатор региона Андрей Бочаров.
Один из злоумышленников попытался поджечь здание с помощью легковоспламеняющейся жидкости.
Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду.
Губернатор добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов.
Когда суды были проиграны, Ремезов поручил членам преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из России, чтобы обеспечить себе алиби, полагает СК.
Главу группировки объявили в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.
Ремезова 23 мая в Москве арестовали сотрудники ФСБ и под конвоем доставили в Волгоград.
По данным ФСБ, еще трое из пяти причастных к преступлению были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Штатов.