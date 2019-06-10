Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что операцию провели совместно с ФСБ.

Мотивы покушения

По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. В этом доме с семьей жил губернатор региона Андрей Бочаров.

Один из злоумышленников попытался поджечь здание с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду.

Губернатор добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов.

Когда суды были проиграны, Ремезов поручил членам преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из России, чтобы обеспечить себе алиби, полагает СК.

Главу группировки объявили в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.

Ремезова 23 мая в Москве арестовали сотрудники ФСБ и под конвоем доставили в Волгоград.