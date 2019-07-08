Почему родителям никогда нельзя ломать пароли от страниц детей в соцсетях

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Со 2 по 5 июля в Москве проходил XVI Европейский психологический конгресс, в котором приняли участие представители 83 стран. Специалисты обсудили особенности психологии разных возрастов, учебной мотивации, детско-родительских отношений, а также проблемы самоопределения. Среди наиболее актуальных не только для научного сообщества, но и для большинства людей тем — детская безопасность в интернете. Заведующая кафедрой возрастной психологии МГУ Ольга Карабанова рассказала РИА Новости, как понять, что ребенок столкнулся с опасностью в интернете, и защитить его.

— Что за опасности могут ждать в интернете?

— В основном родителей беспокоит интернет-зависимость. Это серьезная проблема: когда ребенок уходит в виртуальное пространство, его развитие останавливается. Желание выпасть из реальности возникает не на пустом месте. Каждый человек хочет успеха и достижений. Если в реальной жизни этого нет — то есть ребенок плохо учится, у него нет хобби, его отвергают сверстники, им не очень интересуются родители, — возникает желание найти нишу, где он мог бы легко, без особых трудностей добиться успеха.

Такой нишей становятся компьютерные игры или соцсети, где можно выставить свою жизнь так, как тебе хочется, получить уважение и признание.

— Чем обезопасить ребенка?

— Нужно развивать медиакомпетентность, информационную грамотность. Это умение не только искать, хранить, защищать информацию, но и критически относиться к тому контенту, который тебе предлагают, распознавать приемы манипуляции сознанием. Сегодня существуют программы формирования медиаграмотности, по этой теме проводят уроки в школах. В МГУ на кафедре психологии личности на протяжении нескольких лет разрабатывались материалы о том, как пользоваться интернетом, не подвергая себя опасности.

Некоторые доброхоты предлагают: возьмите у ребенка пароль от его страницы в соцсетях и проверяйте, что он там делает. Может быть, до поры до времени, пока он еще маленький, такие методы и будут работать. Но как только он станет подростком, найдет массу способов, чтобы скрыть свою конфиденциальную страничку от родителей. Например, заведет второй аккаунт, а тот, что предназначен для родителей, сделает образцово-показательным: дескать, наслаждайтесь тем, что я такой белый и пушистый. Но главная проблема в таком контроле — утрата доверия.

У человека не будет интернет-зависимости, если в реальной жизни у него есть увлечения и друзья. Так что нужна простая профилактика: найти ту сферу, где ребенок может быть успешен, работать над тем, чтобы у него были друзья. А многие родители не хотят, чтобы к ним домой приходили шумные мальчики-девочки и приносили грязь. Они не разрешают приводить гостей, и ребенок уходит в Сеть — а там очень много ловушек.

— Как такую профилактику осуществить на практике?

— Еще в дошкольном возрасте с ребенком нужно заниматься, чтобы в его жизни были игра, рисование, музыка, танцы, спорт. Без взрослого он не увидит возможностей, которые есть в этом мире. Но часто на вопрос "Что делаете вместе с ребенком?" родители отвечают: "Гуляем". Это обычно значит, что взрослый сидит на лавке и беседует по телефону, а ребенок предоставлен сам себе. Или говорят: "Вместе телевизор смотрим" — тоже "замечательная" совместная деятельность.

Когда дети становятся старше, нужно выбрать для них дополнительное образование — секции, кружки. Они обязательно найдут дело по душе, обретут не только сферу самореализации, но и единомышленников. Однако самое главное — не вводить систему жесткого контроля. В подростковом возрасте это вызывает сопротивление и агрессию, контакт с родителями теряется. Надо отбросить авторитарные способы воспитания. Самый простой способ для родителей понять, правильно ли они действуют, — задать себе вопрос: "Что бы я почувствовал, если бы кто-то держался со мной так, как я с ним?"

Это не значит, что надо полностью отказаться от контроля. Сегодня в психологии употребляют термин "мониторинг". Мониторинг предполагает осведомленность родителя о том, где находится ребенок, что делает, с кем дружит, какие у него проблемы и интересы. Но при этом взрослые не вмешиваются, пока не возникает опасная ситуация.

Девяносто процентов интернет-зависимых — дети, у которых проблемы в семье. Это могут быть конфликты между супругами, вынуждающие ребенка отгородиться и уйти в виртуальное пространство, где он себя чувствует комфортно. Но даже если нет проблем в семье, какое-то неблагополучие обязательно имеется: например подростка не принимают одноклассники.

— Как поступить родителям, чтобы предупредить уход ребенка в виртуальный мир?

— Обратиться к сыну или дочери, рассказать о своем беспокойстве, предложить обсудить эту тему. Нужно услышать, зачем это нужно ребенку, какова его мотивация? И после этого попытаться предложить другую сферу деятельности, которая удовлетворила бы эту потребность и вместе с тем не представляла бы опасности.

Не стоит пытаться запрещать детям заходить в Сеть: они гораздо искушеннее нас. Мне на сеансах подростки иногда говорят: "Мама меня наказала, отключила интернет, вы только не говорите ей, но я прекрасно знаю, как обходить все эти запреты".

— Если речь идет не просто о зависимости, а о том, что ребенку кто-то угрожает? Если он попал в так называемые группы смерти или столкнулся с педофилом?

— Когда отношения ребенка и родителей — это уважение и равноправие, встретив в интернете что-то угрожающее, он обратится именно к ним. Есть простой психологический тест: спросить у детей, у кого они попросят помощи, если случится какая-то неприятность. Даже современные подростки в подавляющем большинстве случаев называют родителей, то есть они не отрицают участия семьи, а просто не хотят, чтобы ими командовали. Но если родителей нет среди тех, к кому ребенок обратится за помощью, значит, в их отношениях не все в порядке.

Манипуляторы ловят и завлекают в группы экстремистской направленности детей с признаками неблагополучия, например, тех, кто жалуется в соцсетях на проблемы в семье или на то, что у них нет друзей.

Первый шаг манипуляторов: оказать поддержку, посочувствовать, вызвать доверие. Когда ребенок открывается, его изолируют от привычного окружения, в первую очередь — от семьи. Он замыкается в себе, отказывается от контакта с родителями. На следующем этапе вводится устав и миссия той группы, в которую его вовлекают. Появляется идея избранности, ребенку внушают: "Мы заметно выше других, у нас особая цель, только мы можем понять друг друга". Таким образом, создается новое представление о себе. После этого начинается программирование сознания, внушение нужных идей. Ребенка вводят в измененное состояние сознания, самый простой способ для этого — ночная переписка.

Уже на этапе, когда подросток отрывается от друзей, родственников и родителей, с ним сложно работать. Родители могут заметить симптомы: сын или дочь переключает вкладки, как только мама или папа входят в комнату, засиживается вечерами, запирает дверь, проводит ночь с телефоном. Он заторможен, не откликается на зов, погружен в свои мысли, отвечает невпопад. Другие признаки: потеря аппетита, равнодушие к оценкам. К примеру, раньше прятал двойку от родителей, пытался соврать, а теперь ему все равно.

— Что делать?

— Если родители точно знают об опасности, нужно изолировать ребенка. Если речь идет о педофилах, запрещенных в России экстремистских организациях или группах, где детей провоцируют на употребление психоактивных веществ, наркотиков, следует связаться с правоохранительными органами. Сама семья должна оградить ребенка от такого влияния. В ситуации реальной угрозы жизни уже все средства хороши: можно и отобрать телефон, и лишить компьютера. А самое важное — найти контакт с ребенком. Не получается — обратитесь к психологам, занимающимся кризисными ситуациями.

— А если родитель заметил: что-то не так, но еще не понял, что именно?

— Можно обратиться к специалисту, психологическая служба готова с этим начать работать. Есть нюанс: если мы хотим помочь ребенку, нужно, чтобы он был на это согласен. Но родителю иногда бывает достаточно консультации, чтобы понять, какие шаги необходимо предпринять.

— В этом случае ломать пароли оправданно?