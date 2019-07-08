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РИА Новости
Туризм

Названы города, куда россияне советуют съездить иностранным туристам

06:35
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ акватории Невы перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018
В акватории Невы перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург назвали лучшим городом, с которого иностранцам стоит начинать знакомство с Россией, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса опросили 34 тысячи пользователей и выяснили, какой город в стране те советуют посетить зарубежным туристам в первую очередь.
За Санкт-Петербург проголосовали 56% респондентов. По данным сервиса, в Петербург чаще всего приезжают туристы из Германии, Казахстана, Италии, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Армении.
Москва - на втором месте, начать путешествие со столицы порекомендовали иностранцам 32% опрошенных. Этот маршрут, по данным агрегатора, пользуется популярностью у туристов из Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Израиля, Чехии и Китая.
Посетить Казань советуют зарубежным гостям 7% опрошенных россиян. Они отмечают, что столица Татарстана - колоритный город, впитавший в себя культуру разных народов. Чаще всего, по данным сервиса, в Казань прилетают иностранные туристы из Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании.
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За Сочи, как самый интересный город для иностранцев, проголосовали 5% респондентов. Здесь, по мнению россиян, нужно ознакомиться с олимпийскими объектами, съездить в Красную Поляну и насладиться черноморскими закатами. Сочи посещают путешественники из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Грузии, Германии и Турции. Авиабилеты из-за рубежа в среднем стоят чуть более 16 тысяч рублей.
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