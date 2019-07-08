Названы города, куда россияне советуют съездить иностранным туристам

В акватории Невы перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург назвали лучшим городом, с которого иностранцам стоит начинать знакомство с Россией, сообщает Aviasales.

Эксперты сервиса опросили 34 тысячи пользователей и выяснили, какой город в стране те советуют посетить зарубежным туристам в первую очередь.

За Санкт-Петербург проголосовали 56% респондентов. По данным сервиса, в Петербург чаще всего приезжают туристы из Германии, Казахстана, Италии, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Армении.

Москва - на втором месте, начать путешествие со столицы порекомендовали иностранцам 32% опрошенных. Этот маршрут, по данным агрегатора, пользуется популярностью у туристов из Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Израиля, Чехии и Китая.

Посетить Казань советуют зарубежным гостям 7% опрошенных россиян. Они отмечают, что столица Татарстана - колоритный город, впитавший в себя культуру разных народов. Чаще всего, по данным сервиса, в Казань прилетают иностранные туристы из Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании.