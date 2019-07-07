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РИА Новости

Биография Кириакоса Мицотакиса

Вчера, 23:20
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса одерживает чистую победу на выборах в парламент Греции. Мицотакис в понедельник будет приведен к присяге в качестве премьера, сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на источник в партии.
Ниже приводится биографическая справка.
Лидер греческой партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис (Kyriakos Mitsotakis) родился 4 марта 1968 года в Афинах (Греция).
Его отец - премьер-министр Греции в 1990-1993 годах Константинос Мицотакис (1918-2017).
В 1968 году, когда Кириакосу Мицотакису было шесть месяцев, его семья переехала в Париж (Франция), потому что в годы режима "черных полковников" в Греции его отец, Константинос Мицотакис, имел проблемы с властями. В 1974 году семья вернулась в Грецию.
В 1986 году, окончив колледж в Афинах, Кириакос Мицотакис уехал в США. В 1990 году он окончил факультет социальных наук в Гарвардском университете, в 1993 году получил степень магистра по международным отношениям в Стэнфордском университете, в 1995 году - степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. Кириакос Мицотакис владеет английским, французским и немецким языками.
Служил по призыву в военно-воздушных силах Греции.
До того, как заняться политикой, Мицотакис десять лет работал в частном секторе в Греции и за рубежом. Еще во время учебы, в 1990-1991 годах, он был финансовым аналитиком в Chase Investment Bank (Лондон, Великобритания).
В 1995-1997 годах работал консультантом в McKinsey & Company (Лондон, Великобритания).
После возвращения в Грецию он работал в отделении Alpha Ventures в AlphaBank, затем в Национальном банке Греции, был управляющим директором в NBG Venture Capital.
Его профессиональная деятельность отмечена рядом наград, в том числе в 2003 году наградой "Мировой лидер завтрашнего дня" Всемирного экономического форума.
С 2004 года - депутат парламента Греции от партии "Новая демократия". Участвовал в работе комиссии по пересмотру конституции и в комитетах по финансам, по делам Европы и иностранным делам и обороне.
С 24 июня 2013 года до 27 января 2015 года Кириакос Мицотакис был министром административной реформы и электронного правительства Греции.
В январе 2016 года он был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Греции "Новая демократия".
В мае 2019 года "Новая демократия" одержала победу на выборах в Европарламент, после чего в стране были назначены досрочные парламентские выборы. На состоявшихся 7 июля 2019 года выборах побеждает "Новая демократия". Как ожидается, 8 июля лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис будет приведен к присяге в качестве премьер-министра.
Кириакос Мицотакис был председателем совета Фонда Константина Мицотакиса, некоммерческой организации, занимающейся сохранением и популяризацией исторических архивов бывшего премьер-министра Греции Константина Мицотакиса.
Кириакос Мицотакис женат, у него трое детей. Его сестра Дора Бакоянни - первая женщина-мэр Афин (2003-2006), бывшая глава МИД Греции (2006-2009).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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