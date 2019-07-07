Биография Кириакоса Мицотакиса

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса одерживает чистую победу на выборах в парламент Греции. Мицотакис в понедельник будет приведен к присяге в качестве премьера, сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на источник в партии.

Ниже приводится биографическая справка.

Лидер греческой партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис (Kyriakos Mitsotakis) родился 4 марта 1968 года в Афинах (Греция).

Его отец - премьер-министр Греции в 1990-1993 годах Константинос Мицотакис (1918-2017).

В 1968 году, когда Кириакосу Мицотакису было шесть месяцев, его семья переехала в Париж (Франция), потому что в годы режима "черных полковников" в Греции его отец, Константинос Мицотакис, имел проблемы с властями. В 1974 году семья вернулась в Грецию.

В 1986 году, окончив колледж в Афинах, Кириакос Мицотакис уехал в США. В 1990 году он окончил факультет социальных наук в Гарвардском университете, в 1993 году получил степень магистра по международным отношениям в Стэнфордском университете, в 1995 году - степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. Кириакос Мицотакис владеет английским, французским и немецким языками.

Служил по призыву в военно-воздушных силах Греции.

До того, как заняться политикой, Мицотакис десять лет работал в частном секторе в Греции и за рубежом. Еще во время учебы, в 1990-1991 годах, он был финансовым аналитиком в Chase Investment Bank (Лондон, Великобритания).

В 1995-1997 годах работал консультантом в McKinsey & Company (Лондон, Великобритания).

После возвращения в Грецию он работал в отделении Alpha Ventures в AlphaBank, затем в Национальном банке Греции, был управляющим директором в NBG Venture Capital.

Его профессиональная деятельность отмечена рядом наград, в том числе в 2003 году наградой "Мировой лидер завтрашнего дня" Всемирного экономического форума.

С 2004 года - депутат парламента Греции от партии "Новая демократия". Участвовал в работе комиссии по пересмотру конституции и в комитетах по финансам, по делам Европы и иностранным делам и обороне.

С 24 июня 2013 года до 27 января 2015 года Кириакос Мицотакис был министром административной реформы и электронного правительства Греции.

В январе 2016 года он был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Греции "Новая демократия".

В мае 2019 года "Новая демократия" одержала победу на выборах в Европарламент, после чего в стране были назначены досрочные парламентские выборы. На состоявшихся 7 июля 2019 года выборах побеждает "Новая демократия". Как ожидается, 8 июля лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис будет приведен к присяге в качестве премьер-министра.

Кириакос Мицотакис был председателем совета Фонда Константина Мицотакиса, некоммерческой организации, занимающейся сохранением и популяризацией исторических архивов бывшего премьер-министра Греции Константина Мицотакиса.

Кириакос Мицотакис женат, у него трое детей. Его сестра Дора Бакоянни - первая женщина-мэр Афин (2003-2006), бывшая глава МИД Греции (2006-2009).