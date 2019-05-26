Лидер греческой оппозиции призвал Ципраса уйти в отставку

АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Лидер греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис заявил, что премьер Алексис Ципрас должен уйти в отставку после крупного поражения правящей СИРИЗА на выборах в Европарламент.

По предварительным данным МВД Греции, "Новая демократия" лидирует на европейских выборах с отрывом в 9 процентных пунктов – 33% голосов против 24% у СИРИЗА.

"После четырех лет Греция пошла к избирательным урнам и послала ясный сигнал - "Новая демократия" вновь является первой и очень сильной политической силой. Граждане требуют политических перемен", - заявил Мицотакис, выступая с заявлением после публикации первых официальных данных. Его транслировали греческие телеканалы.

Он поблагодарил граждан за доверие и пообещал новую эпоху для страны.

"Время до завершения срока полномочий правительства кажется маленьким (до октября), но достаточно, чтобы оно нанесло еще больший ущерб нашей стране. Оно несет новые угрозы экономике. Греции нужно новое правительство, с новым доверием греческого народа, которое обеспечит стабильность и перспективы", - сказал лидер оппозиции.

Мицотакис призвал Ципраса уйти в отставку. "Премьер должен взять на себя ответственность и во благо страны должен уйти в отставку, и страна пойдет на национальные выборы как можно быстрее", - заявил он.

Замминистра цифровой политики, телекоммуникаций и информации Лефтерис Крецос в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT признал, что итоги выборов стали для него неожиданностью.

"Мы ожидали очень небольшую разницу", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что СИРИЗА показала результаты, очень близкие к предыдущим выборам в Европарламент 2014 года. Она потеряла всего 2,5 пункта и сохранит свои шесть мандатов. "Новая демократия" получает семь кресел вместо пяти.