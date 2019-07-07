В понедельник в Афинах приведут к присяге нового премьера

АФИНЫ, 7 июл - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Греции оппозиционной консервативной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис в понедельник будет приведен к присяге, сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на источник в партии.
По данным с 43% участков, "Новая демократия" набирает 39,73% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА набирает 31,45% голосов и 86 мест.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже поздравил Мицотакиса с победой, сообщает агентство.
"В понедельник в 11.30 председатель парламента Никос Вуцис передаст президенту Греции Прокопису Павлопулосу результаты национальных выборов. В 13.00 состоится приведение к присяге нового премьера Кириакоса Мицотакиса, а затем будет объявлен состав правительства", - сообщил источник.