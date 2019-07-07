Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
По данным пресс-службы Зеленского, во время визита в Луганскую область президент вручил Комарницкому служебное удостоверение и призвал нового губернатора искать возможности для восстановления региона.
"Для нашей страны важен приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желание, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президент Европейского совета – Прим. ред.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас поздравляю. На вас у нас большая надежда", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Виталий Комарницкий - уроженец Крыма. В 2007 году стал ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.