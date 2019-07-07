Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации

"Для нашей страны важен приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желание, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президент Европейского совета – Прим. ред.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас поздравляю. На вас у нас большая надежда", - цитирует Зеленского пресс-служба.