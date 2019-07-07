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РИА Новости

Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации

Вчера, 17:20
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
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По данным пресс-службы Зеленского, во время визита в Луганскую область президент вручил Комарницкому служебное удостоверение и призвал нового губернатора искать возможности для восстановления региона.
"Для нашей страны важен приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желание, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президент Европейского совета – Прим. ред.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас поздравляю. На вас у нас большая надежда", - цитирует Зеленского пресс-служба.
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Виталий Комарницкий - уроженец Крыма. В 2007 году стал ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.
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