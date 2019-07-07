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РИА Новости

В СФ прокомментировали повышение Ираном уровня обогащения урана

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Игорь Морозов
Член Совета Федерации Игорь Морозов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации Игорь Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решение Ирана повысить уровень обогащения урана не мешает переговорному процессу по ядерной сделке, нужен разумный компромисс, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.
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"Активность (по повышению уровня обогащения урана - ред.) не мешает (переговорному процессу - Прим. ред.). По Ирану ситуация прогнозируемая: чем выше будет давление на него, тем жестче ответ. Это способ самозащиты", - сказал Морозов, добавив, что "ничего хорошего для международной безопасности в этом нет".
"Мы против того, чтобы Иран пополнял клуб ядерных держав. Но с Ираном нельзя разговаривать только языком давления и санкций", - отметил он.
По словам политика, нужно сохранить параметры ядерной сделки "и искать разумный компромисс".
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