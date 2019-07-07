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РИА Новости

Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"

Вчера, 05:41
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© REUTERS / Francois LenoirПрезидент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Francois Lenoir
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2" и "решить вопрос в сторону Украины".
По мнению эксперта, Зеленский не понимает мотивов Вашингтона в противодействии строительству российского газопровода, а слова украинского президента выглядят как "просьба вассала к сеньору".
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"Обращение Зеленского к Трампу — очень наивный жест, который выражает отчаяние Киева. Смысла в нем никакого нет. Соединенные Штаты действительно выступают против строительства "Северного потока — 2". Но дело не только в этом. США не заинтересованы в транзите российского газа и через Украину. Стратегическая цель американцев — завалить Европу собственным газом", — сказал Дудчак.

Кроме того, он добавил, что Зеленский, скорее всего, уже смирился с невозможностью остановить "Северный поток — 2", а своим обращением он надеется на то, что США поспособствуют сохранению определенного объема транзита газа через украинскую ГТС.

"Скорее всего, некоторое количество голубого топлива будет проходить через украинскую ГТС, но о прежних объемах транзита Киев может забыть. И, видимо, навсегда", — считает политолог.

При этом Дудчак отметил, что Украина после распада СССР потеряла статус надежного транзитера для Европы из-за различных скандалов с кражей газа и европейские страны сейчас уже жалеют, что поддержали госпереворот на Украине в 2014 году. По его мнению, строительство "Северного потока — 2" является попыткой ЕС окончательно избавиться от сотрудничества с Киевом и укрепить свою энергетическую безопасность.
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"Газпром" построил почти две трети "Северного потока — 2"

Проект газопровода

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, причем последняя еще не дала разрешения на строительство. Помимо США и Украины, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша, которые называют проект "политически мотивированным".
Строительство газопровода поддерживают прежде всего Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках голубого топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
28 июня, 21:23
Не хотите, не надо: Копенгаген "вывалился" из "Северного потока-2""Хитрый план" не сработал. Пока Дания сознательно тянула с выдачей разрешения на строительство трубопровода через свою территорию, компания Nord Stream 2 AG сама решила отказаться от услуг маленькой, но гордой страны.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Зеля клоун на пальце. И с каждым днём палец всё глубже и глубже...
7 июля, 06:57
mmelnikola
28130000
Вопрос с Северным потоком-2 уже решён. И никакие действия его не остановят. А Украине с её нездоровыми амбициями начиная с 2020 года придётся искать другие способы пополнения своего бюджета.
7 июля, 06:16
super.ket007a
1800000
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