Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2" и "решить вопрос в сторону Украины".

По мнению эксперта, Зеленский не понимает мотивов Вашингтона в противодействии строительству российского газопровода, а слова украинского президента выглядят как "просьба вассала к сеньору".

"Обращение Зеленского к Трампу — очень наивный жест, который выражает отчаяние Киева. Смысла в нем никакого нет. Соединенные Штаты действительно выступают против строительства "Северного потока — 2". Но дело не только в этом. США не заинтересованы в транзите российского газа и через Украину. Стратегическая цель американцев — завалить Европу собственным газом", — сказал Дудчак.

Кроме того, он добавил, что Зеленский, скорее всего, уже смирился с невозможностью остановить "Северный поток — 2", а своим обращением он надеется на то, что США поспособствуют сохранению определенного объема транзита газа через украинскую ГТС.

"Скорее всего, некоторое количество голубого топлива будет проходить через украинскую ГТС, но о прежних объемах транзита Киев может забыть. И, видимо, навсегда", — считает политолог.

При этом Дудчак отметил, что Украина после распада СССР потеряла статус надежного транзитера для Европы из-за различных скандалов с кражей газа и европейские страны сейчас уже жалеют, что поддержали госпереворот на Украине в 2014 году. По его мнению, строительство "Северного потока — 2" является попыткой ЕС окончательно избавиться от сотрудничества с Киевом и укрепить свою энергетическую безопасность.

Проект газопровода

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, причем последняя еще не дала разрешения на строительство. Помимо США и Украины, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша, которые называют проект "политически мотивированным".