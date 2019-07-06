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РИА Новости

Джабаров: делегация США не настроена общаться с российскими парламентариями

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американская делегация так и не проявила готовности общаться с российскими парламентариями в рамках сессии ПА ОБСЕ, сообщил РИА Новости по телефону из Люксембурга первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Представители США по-прежнему не проявили желания встретиться с российской делегацией. Но и мы не навязываем свое общение", - отметил Джабаров.
Он подчеркнул, что Россия всегда проявляет готовность к сотрудничеству, но оно должно осуществляться "на равноправной и взаимоуважительной основе".
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ПАСЕ ранее приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
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ОБСЕВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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