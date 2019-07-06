Джабаров: делегация США не настроена общаться с российскими парламентариями

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американская делегация так и не проявила готовности общаться с российскими парламентариями в рамках сессии ПА ОБСЕ, сообщил РИА Новости по телефону из Люксембурга первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Представители США по-прежнему не проявили желания встретиться с российской делегацией. Но и мы не навязываем свое общение", - отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия всегда проявляет готовность к сотрудничеству, но оно должно осуществляться "на равноправной и взаимоуважительной основе".

ПАСЕ ранее приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.