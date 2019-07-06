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РИА Новости

Военная прокуратура Азербайджана завела дело после взрыва в воинской части

Вчера, 13:14
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БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту взрыва в воинской части, из-за которого двое военнослужащих погибли, один тяжело ранен.
Минобороны Азербайджана сообщило в субботу о взрыве в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение.
"По факту возбуждено уголовное дело, будут приняты все необходимые мероприятия, проведены эксперты. На месте находится группа, дело под контролем непосредственно руководства военной прокуратуры", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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