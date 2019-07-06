В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв

БАКУ, 6 июл — РИА Новости. В Азербайджане в одной из воинских частей прогремел взрыв, сообщает азербайджанское министерство обороны.
По данным ведомства, произошел несчастный случай. "Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв", — говорится в сообщении.
В результате погибли два человека: прапорщик Амиддин Агаларов и младший сержант Самир Салахов. Еще один — прапорщик Нурлан Мамедов — получил тяжелое ранение.
По факту взрыва началось расследование. Военная прокуратура возбудила уголовное дело.