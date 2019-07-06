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РИА Новости

В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 6 июл — РИА Новости. В Азербайджане в одной из воинских частей прогремел взрыв, сообщает азербайджанское министерство обороны.
По данным ведомства, произошел несчастный случай. "Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв", — говорится в сообщении.
В результате погибли два человека: прапорщик Амиддин Агаларов и младший сержант Самир Салахов. Еще один — прапорщик Нурлан Мамедов — получил тяжелое ранение.
По факту взрыва началось расследование. Военная прокуратура возбудила уголовное дело.
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