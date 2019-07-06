В Приамурье внедорожник столкнулся с двумя поездами на переезде

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл - РИА Новости. Внедорожник Nissan Safari оказался зажат двумя поездами на переезде у станции Сиваки в Амурской области, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Авария произошла 5 июля в 22.11 мск. Как сообщает пресс-служба, водитель Nissan Safari, "грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора". Машинист локомотива пытался предотвратить столкновение, применив экстренное торможение.

"После удара автомобиль выбросило между путями и зажало локомотивом грузового поезда и одиночным локомотивом, проходившим по соседнему пути. В результате происшествия был нарушен габарит обоих путей. В 23.21 мск путь по нечетному пути был открыт для движения поездов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.