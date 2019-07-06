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РИА Новости

В Приамурье внедорожник столкнулся с двумя поездами на переезде

Вчера, 11:01
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл - РИА Новости. Внедорожник Nissan Safari оказался зажат двумя поездами на переезде у станции Сиваки в Амурской области, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).
Авария произошла 5 июля в 22.11 мск. Как сообщает пресс-служба, водитель Nissan Safari, "грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора". Машинист локомотива пытался предотвратить столкновение, применив экстренное торможение.
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"После удара автомобиль выбросило между путями и зажало локомотивом грузового поезда и одиночным локомотивом, проходившим по соседнему пути. В результате происшествия был нарушен габарит обоих путей. В 23.21 мск путь по нечетному пути был открыт для движения поездов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий происшествия продолжается. Уточняется, что на момент происшествия звуковая и световая сигнализация на железнодорожном переезде работали исправно.
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