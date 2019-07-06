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РИА Новости

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

08:47
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© Фото : Официальный сайт Федора КонюховаФедор Конюхов на самолете "Летающая Лаборатория"
Федор Конюхов на самолете Летающая Лаборатория
© Фото : Официальный сайт Федора Конюхова
Федор Конюхов на самолете "Летающая Лаборатория"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома "Северка" (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута - Евпатория. При этом полет пришлось временно прервать из непогоды и окончания светового дня.
Команда остановилась на ночёвку в Темрюке.
"Полет продолжается. Всё в штатном режиме. Вчера не успели долететь за один световой день. Сегодня команда вылетела на Евпаторию, - сказал РИА Новости Конюхов.
По его словам, первый этап полёта по маршруту Московская область (аэродром Северка) - Воронеж (Усмань) - Ростов-на-Дону (Ольгинская) - Гастагаевский аэродром (Краснодарский край) успешно завершен.
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"Перелет прошел в штатном режиме. Пройдено расстояние 1340 километров", - рассказал собеседник агентства.
Самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета - 25 метров, вес - 900 килограммов. Маршрут полета включал в себя Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону – Евпатория.
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