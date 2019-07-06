Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома "Северка" (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута - Евпатория. При этом полет пришлось временно прервать из непогоды и окончания светового дня.

Команда остановилась на ночёвку в Темрюке.

"Полет продолжается. Всё в штатном режиме. Вчера не успели долететь за один световой день. Сегодня команда вылетела на Евпаторию, - сказал РИА Новости Конюхов.

По его словам, первый этап полёта по маршруту Московская область (аэродром Северка) - Воронеж (Усмань) - Ростов-на-Дону (Ольгинская) - Гастагаевский аэродром (Краснодарский край) успешно завершен.

"Перелет прошел в штатном режиме. Пройдено расстояние 1340 километров", - рассказал собеседник агентства.