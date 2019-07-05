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РИА Новости

Конюхов прервал полет в Крым на экспериментальном самолете из-за непогоды

Вчера, 17:27
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© Фото : Официальный сайт Федора КонюховаФедор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете "Летающая Лаборатория"
Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете Летающая Лаборатория
© Фото : Официальный сайт Федора Конюхова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов, вылетевший в пятницу из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет по основному маршруту из-за непогоды и окончания светового дня, сообщил его сын Оскар Конюхов.
Конюхов и глава Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома Северка (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута — Евпатория.
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"Все идет по плану. Наша "Летающая Лаборатория" долетела до Ростова и сейчас летит в Темрюк. Там пилоты переночуют и завтра с утра вылетят в Евпаторию. Пытались долететь за один день, но не успевают. Не хватает светового дня. Вмешалась непогода. В прогнозе были грозовые облака, а для самолета это опасно. Пока пережидали, прошел световой день. Физически не успевают долететь до Евпатории, есть риск приземляться уже ночью, а это небезопасно", — сказал РИА Новости Конюхов.

По его словам, самолет продолжит свой маршрут с утра в субботу, в первой половине дня планируется прибыть в Евпаторию.
Самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета — провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета — 25 метров, вес — 900 килограммов.
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