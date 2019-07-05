Конюхов прервал полет в Крым на экспериментальном самолете из-за непогоды

"Все идет по плану. Наша "Летающая Лаборатория" долетела до Ростова и сейчас летит в Темрюк. Там пилоты переночуют и завтра с утра вылетят в Евпаторию. Пытались долететь за один день, но не успевают. Не хватает светового дня. Вмешалась непогода. В прогнозе были грозовые облака, а для самолета это опасно. Пока пережидали, прошел световой день. Физически не успевают долететь до Евпатории, есть риск приземляться уже ночью, а это небезопасно", — сказал РИА Новости Конюхов.