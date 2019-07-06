Глава "Нафтогаза" заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров — это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет", — написал Коболев в своем Facebook

Он уточнил, что в настоящее время в подземных хранилищах находятся 13,8 миллиарда кубометров газа. Для выхода на целевые показатели необходимо каждый день закачивать по 60 миллионов кубометров.

Коболев подчеркнул, что останавливаться нельзя, так как задержка на день-два сорвет выполнение графика, и, таким образом, наверстать отставание уже будет невозможно.

Глава "Нафтогаза" добавил, что компания приняла решение отстрочить выплату дивидендов.

"Заморозить страну и проиграть новую газовую войну — считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность", — отметил он.

По словам Коболева, если в ПХГ будет закачано 20 миллиардов кубометров газа, то компания гарантирует стабильное прохождение отопительного сезона, даже если Россия прекратит транзит с начала нового года.

В конце июня о критическом дефиците газа в хранилищах также предупреждал "Укртрансгаз" — оператор украинской газотранспортной системы.

Отмечалось, что на летний период для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы компании требуется около 720 миллионов кубометров газа.

В "Укртрансгазе" также сообщили, что имеется долг перед поставщиками — 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиарда рублей).

В связи с этим в компании заявили о реальной опасности возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба. Об этом были уведомлены украинские госорганы.

Ситуация с транзитом

Контракт на транзит газа из России через Украину в Европу истекает в конце года. Переговоры о новом договоре ведутся в трехстороннем формате с участием Москвы, Киева и Еврокомиссии. Последний раунд консультаций состоялся в январе в Брюсселе, но конкретных договоренностей достигнуто не было. ЕК между тем сделала предложение относительно будущего договора — он должен быть подписан на срок свыше десяти лет, его объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации ГТС Украины.