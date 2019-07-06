Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один из наиболее влиятельных лидеров оппозиции в Судане, глава партии "Аль-Умма" ("Нация") и бывший премьер-министр страны Садек аль-Махди заявил, что не будет занимать никаких должностей в переходный период и не будет участвовать в выборах, сообщает телеканал Один из наиболее влиятельных лидеров оппозиции в Судане, глава партии "Аль-Умма" ("Нация") и бывший премьер-министр страны Садек аль-Махди заявил, что не будет занимать никаких должностей в переходный период и не будет участвовать в выборах, сообщает телеканал Al-Arabiya

Ранее посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад заявил, что переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения о создании на трехлетний переходный период суверенного совета как высшего органа власти.

"Он (аль-Махди) также подтвердил телеканалу Al-Arabiya, что не займет никаких должностей во время переходного периода", - говорится в сообщении телеканала.

Согласно телеканалу, аль-Махди также заявил, что не будет принимать участия в предстоящих выборах, но сделает все возможное, чтобы убедить вооруженные движения присоединиться к мирному процессу.

Военные и оппозиция два дня вели переговоры по выходу из политического кризиса и составу суверенного совета. Согласно достигнутой договоренности, руководить советом будут поочередно военные и гражданские. Еще один пункт соглашения - прозрачное расследование разгона лагеря протестовавших оппозиционеров.