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РИА Новости
Ситуация в Судане

Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах

01:03
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один из наиболее влиятельных лидеров оппозиции в Судане, глава партии "Аль-Умма" ("Нация") и бывший премьер-министр страны Садек аль-Махди заявил, что не будет занимать никаких должностей в переходный период и не будет участвовать в выборах, сообщает телеканал Al-Arabiya.
Ранее посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад заявил, что переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения о создании на трехлетний переходный период суверенного совета как высшего органа власти.
"Он (аль-Махди) также подтвердил телеканалу Al-Arabiya, что не займет никаких должностей во время переходного периода", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно телеканалу, аль-Махди также заявил, что не будет принимать участия в предстоящих выборах, но сделает все возможное, чтобы убедить вооруженные движения присоединиться к мирному процессу.
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Военные и оппозиция два дня вели переговоры по выходу из политического кризиса и составу суверенного совета. Согласно достигнутой договоренности, руководить советом будут поочередно военные и гражданские. Еще один пункт соглашения - прозрачное расследование разгона лагеря протестовавших оппозиционеров.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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