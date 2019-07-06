ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины на вечернем заседании единогласно решила отменить регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает агентство " Центральная избирательная комиссия Украины на вечернем заседании единогласно решила отменить регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает агентство " Укринформ ".

"Центризбирком отменил регистрацию Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты Украины в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под №35 в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Замглавы ЦИК Евгений Радченко объяснил, что решение принято на основании поступавших от Службы безопасности Украины данных о том, что Кузьмин нарушил одно из требований к выдвижению - он не жил на Украине последние пять лет.

Ранее Генпрокуратура информировала ЦИК Украины о том, что в отношении Кузьмина расследуется уголовное дело о совершении ряда тяжких преступлений, в том числе о легализации имущества, добытого преступным путем. По ее данным, установить местонахождение Кузьмина на Украине невозможно, он может находиться в России.