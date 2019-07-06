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РИА Новости

ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

00:36
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкРенат Кузьмин. Архивное фото
Ренат Кузьмин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Ренат Кузьмин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины на вечернем заседании единогласно решила отменить регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает агентство "Укринформ".
"Центризбирком отменил регистрацию Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты Украины в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под №35 в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.
Замглавы ЦИК Евгений Радченко объяснил, что решение принято на основании поступавших от Службы безопасности Украины данных о том, что Кузьмин нарушил одно из требований к выдвижению - он не жил на Украине последние пять лет.
Ранее Генпрокуратура информировала ЦИК Украины о том, что в отношении Кузьмина расследуется уголовное дело о совершении ряда тяжких преступлений, в том числе о легализации имущества, добытого преступным путем. По ее данным, установить местонахождение Кузьмина на Украине невозможно, он может находиться в России.
Выборы пройдут 21 июля.
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