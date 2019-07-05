В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга об "оборонительных мерах"

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об "оборонительных" мерах в случае прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показывает, что страны альянса держат курс на усиление напряженности, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

В пятницу Столтенберг подтвердил, что альянс ответит согласованными "оборонительными" мерами в случае прекращения ДРСМД. Столтенберг считает, что для спасения договора еще есть время. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора как зеркальный ответ на решение США.

"Сейчас, на мой взгляд, нужно принимать меры не какого-либо мнимого, оборонительного характера, а нужно предпринимать меры по подписанию договора СНВ-3 для того, чтобы обеспечить стабильность и уверенность в завтрашнем дне со стороны стран, проживающих на мировом континенте", - сказал РИА Новости Швыткин.

"К великому сожалению, судя из заявлений Солтенберга, страны блока НАТО... курс держат опять же на эскалацию напряженности и искривление истинных целей обеспечения европейской безопасности", - добавил он.