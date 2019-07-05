Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T21:21Z
https://ria.ru/20190705/1556263438.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1036x0_80_0_0_2d22b228e1b76573b22e0275edaca266.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга об "оборонительных мерах"

Вчера, 21:21
1502
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об "оборонительных" мерах в случае прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показывает, что страны альянса держат курс на усиление напряженности, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
В пятницу Столтенберг подтвердил, что альянс ответит согласованными "оборонительными" мерами в случае прекращения ДРСМД. Столтенберг считает, что для спасения договора еще есть время. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора как зеркальный ответ на решение США.
Молодые люди на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
12 марта, 08:00
Поколение "снежинок" у руля ядерных держав: чем это нам грозит
"Сейчас, на мой взгляд, нужно принимать меры не какого-либо мнимого, оборонительного характера, а нужно предпринимать меры по подписанию договора СНВ-3 для того, чтобы обеспечить стабильность и уверенность в завтрашнем дне со стороны стран, проживающих на мировом континенте", - сказал РИА Новости Швыткин.
"К великому сожалению, судя из заявлений Солтенберга, страны блока НАТО... курс держат опять же на эскалацию напряженности и искривление истинных целей обеспечения европейской безопасности", - добавил он.
По его словам, не Россия, а США были инициаторами прекращения договора. "Винить в такой, будем говорить, катастрофической перспективе данного договора (нужно) прежде всего самих себя Соединенным Штатам Америки и не перекладывать с больной головы на здоровую данную проблему ", - добавил депутат.
5610202
Обсудить 0
Юрий ШвыткинГосдума РФНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
Рекомендуем
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)
Столтенберг предложил России "способ спасти" ДРСМД
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
На Украине призвали немедленно освободить Вышинского
Жителя Карелии будут судить за обналичивание 3,8 миллиардов рублей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
Лента
новостей
Так художник представил себе электронный спектр трехмерного аналога графена
Физики из Австралии создали "невозможный металл"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировали задержание танкера в Гибралтаре
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России
Аляска
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Посольство Российской Федерации в Великобритании
В посольстве в Лондоне назвали отказ RT в аккредитации дискриминацией
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
00:36ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина
Лента новостейМолния