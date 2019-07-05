Фонд защиты национальных ценностей – некоммерческая организация, работа которой направлена на защиту национальных интересов Российской Федерации, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей средств массовой информации по всему миру, взаимодействие с международными организациями.
Официальная презентация организации состоялась в апреле 2019 года.
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей – Александр Малькевич, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций.
Фонд занимается пропагандой национальных ценностей, организацией международных патриотических акций и мероприятий, дискуссионных площадок и круглых столов.
Деятельность организации также включает в себя общественный контроль в интернете, анализ фактов вмешательства отдельных государств во внутреннюю политику суверенных держав, содействие общественности разных стран в сохранении традиций.
Кроме того, Фонд защиты национальных ценностей взаимодействует с мировым медиа-сообществом и правозащитными организациями в области защиты прав журналистов, патриотическими объединениями — в вопросах сохранения и популяризации культурного наследия.
На официальном сайте Фонда можно найти аналитику, включая исследования по Украине, материалы о дискриминационных законах и нарушениях на выборах, о политтехнологиях "цветных революций" и др.
Фонд защиты национальных ценностей собрал деньги на подачу апелляций осужденным в США российским гражданкам Марии Бутиной и Богдане Осиповой.
Фондом запущен проект "Африканский дискуссионный клуб", который направлен на развитие российско-африканских отношений.
В рамках проекта эксперты фонда занимаются изучением экономической, социальной и политической ситуации в таких странах как Алжир, Судан, Чад, ЮАР, Ливия.
5 июля 2019 года глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании своих сотрудников в Ливии, среди них – социолог Максим Шугалей. По его словам, сотрудники фонда были задержаны еще в мае 2019 года, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии заявила о задержании двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы". Как заявил по телефону глава отдела уголовных расследований ас-Садык ас-Сур, граждане России якобы дважды встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом.
В свою очередь глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников