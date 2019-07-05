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РИА Новости

Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании сотрудников в Ливии

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании своих сотрудников в Ливии, среди них – социолог Максим Шугалей, по словам Малькевича, фонд ведет переговоры об их освобождении.
"Фонд защиты национальных ценностей сообщает о задержании своих сотрудников властями Ливии, в том числе – известного социолога, руководителя полевой исследовательской группы Фонда Максима Шугалея", - говорится в сообщении.
Как сообщил Малькевич РИА Новости, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.
Он отметил, что "первые отчеты по результатам их изысканий фонд опубликовал 1 июля".
"Социологи Фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране", - подчеркнул Малькевич.
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По его словам, сотрудники фонда были задержаны еще в мае 2019 года, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
"С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении. По имеющейся у фонда информации, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявлено каких-либо обвинений", - добавил Малькевич.
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