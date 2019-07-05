Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании сотрудников в Ливии

Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании своих сотрудников в Ливии, среди них – социолог Максим Шугалей, по словам Малькевича, фонд ведет переговоры об их освобождении.

"Фонд защиты национальных ценностей сообщает о задержании своих сотрудников властями Ливии, в том числе – известного социолога, руководителя полевой исследовательской группы Фонда Максима Шугалея", - говорится в сообщении.

Как сообщил Малькевич РИА Новости, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.

Он отметил, что "первые отчеты по результатам их изысканий фонд опубликовал 1 июля".

"Социологи Фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране", - подчеркнул Малькевич.

По его словам, сотрудники фонда были задержаны еще в мае 2019 года, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".